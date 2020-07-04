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Fransız savaş gemisi Baf açıklarında

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Fransız savaş gemisi Baf açıklarında

Fransa ile Türkiye arasında özellikle Libya konusu yüzünden yaşanan gerilimin Doğu Akdeniz’e de yansıdığı, Fransız savaş gemisinin Baf açıklarında görüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Paris’ten Güç Gösterisi” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye ile Fransa atasında Libya yüzünden yaşanan gerginliğin Doğu Akdeniz’e de taşındığı iddiasında bulundu.

Türk ve Fransız devlet adamlarının yaptıkları karşılıklı açıklamalara geniş yer veren gazete, “Aconit” isimli Fransız fırkateyninin Baf açıklarında görüldüğünü aktardı.

Rum makamlardan tüm ilgili izinleri aldığı belirtilen fırkateynin bölgede rutin eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

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