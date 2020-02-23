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"Fransız donanmasının varlığı net bir mesaj gönderiyor"

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransız donanmasının Doğu Akdeniz’deki ve özellikle Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki varlığının, bölgede gerginlik ve istikrarsızlık yaratmak isteyenlere net bir mesaj gönderdiğini söyledi

"Fransız donanmasının varlığı net bir mesaj gönderiyor"

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, Rum Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Hükümet Sözcüsü, devlet ve askeri yetkilileri ile birlikte,  Limasol Limanı’na demirleyen Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisinde düzenlenen resmi etkinliğe katıldığını yazdılar. 
Habere göre Anastasiadis burada yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Doğu Akdeniz’deki ve özellikle Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki varlığının, bölgede gerginlik ve istikrarsızlık yaratmak isteyenlere net bir mesaj gönderdiğini söyledi.  
Anastasiadis, “Charles De Gaulle” uçak gemisinin varlığının, Fransız donanmasının bölgedeki daimi varlığının sağlanmasına da katkı sağladığını ifade etti. 
Fransız deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz’deki varlığının Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki ilişkilerin kaliteli bir şekilde gelişmesini ortaya koyduğunu ifade eden Anastasiadis, Fransa’yı gerek dost gerekse ortak olarak addettiklerini de belirtti. 
Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Fransa ile birlikte aynı değerleri, çıkarları ve de endişeleri taşıdığına dikkati çekti.
İki ülkenin enerji alanında yaptığı işbirliğinden de söz eden Anastasiadis, Fransız Total şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisine müdahil olmasının sadece iki ülke yararına değil, yeni yolların açılmasına da olanak sağladığını ifade etti.
 Anastasiadis, bu işbirliğinin, Avrupa'nın güvenli sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerji arzının sağlanması hedefiyle, enerji koridorlarının değişmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti. 
Konuşmasında, Türkiye’ye de eleştiri yönelten Anastasiadis, Türkiye’nin, “MEB içerisinde  yasa dışı sondaj faaliyetlerinde bulunduğunu,  askeri tehditlerle birlikte, kapalı Maraş bölgesi için tehditler savurduğunu, Libya ile anlaşma imzaladığını belirterek, Türkiye’nin saldırgan tavrına devam ettiğini” iddia etti. 
Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Anastasiadis, bölgedeki tüm olumsuzluklara karşın,  koşulların,  verimli müzakerelere olanak tanıması durumunda, BM kararları ve AB ilkeleri temelinde Kıbrıs sorununa bütünlüklü ve yaşayabilir bir çözümün bulunması hedefiyle yeni bir müzakereler turuna müdahil olmaya hazır olduğunu da yineledi.    

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