Fransa’nın Güney Kıbrıs ile “acil hedefi", askerî işbirliği

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın “acil hedefinin” askerî işbirliği olduğunu açıkladı

Güney Kıbrıs’ı önceki gün ziyaret eden Le Drian’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü ve her iki görüşmede Rum Enerji ve Savunma bakanlarının da hazır bulunduğuna dikkat çekildi.

Le Drian’ın Güney Kıbrıs’taki temas ve açıklamalarına geniş yer veren gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “çok yakında Lefkoşa veya Paris’te görüşeceği bilgisine” yer verdi.

Fileleftheros, “Askerî İşbirliği... Kıbrıs ve Fransa Arasındaki Görüşmelerin Gündeminde Eğitim ve Silahlanma… Fransız Dışişleri Bakanı’nın Lefkoşa Ziyareti Birçok Mesaj Verdi” başlığıyla aktardığı haberinde Le Drian’ın gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmelerine Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in de katıldığına dikkat çekti.

Habere göre, Le Drian, Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın savunma alanında şu ana kadarki işbirliğine değinen Le Drian, “Savunma alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin, hem iki ülkenin, hem de iki ülke devlet başkanının ortak arzusu olduğunu” belirtti.

Le Drian- Hristodulidis görüşmesinde kısaca ele alınan savunma alanında, iki tarafın daha derin görüşme yapacağına işaret eden gazete, yapılacak görüşmelerin Güney Kıbrıs’ın Fransa’ya sağlayacağı kolaylıklarla ilgili olacağını; AB çerçevesi içerisinde olacak bu işbirliğinin eğitim ve silahlanma alanlarına genişletileceğini” belirtti.

Habere göre, Le Drian, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz Avrupa konusunda aynı arzuları paylaşıyor. Fransa daha egemen, birleşik, daha demokratik ve dayanışma içerisinde, sesi dünyada daha gür duyulan bir Avrupa için mücadele ediyor. Bu perspektifte AB içerisindeki bütün ortaklarımıza ve elbette bu vizyonu paylaşan Kıbrıs’a ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu derinlemesine görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Le Drian “gerçekten de Kıbrıs sorunu, Kıbrıs’ın AB üyesi olduğu 2004’ten beridir Avrupa’nın da sorunudur” dedi. Le Drian, şöyle devam etti:

“Fransa, bu hassas konuda ilkelere dayalı istikrarlı bir tutum içerisindedir. Ada’nın BM Güvenlik Konseyi kararları referans alınarak, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesini istiyoruz. Çözümün Avrupa müktesebatına uygun olması da çok önemlidir. Kıbrıs’ta çözümü bu ruhta ve bu temelde destekliyoruz. Genel Sekreter’in geçici özel danışmanı Lute’un yakında sunacağı rapora özellikle dikkat göstereceğiz.”

Le Drian, Fransa’nın, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olma konusunda “Kıbrıslıların emrine amade olduğunu; Ada’daki BM Barış Gücü’nün güvenlik konusunda dramatik rol oynaması gerektiğini çünkü çok karışık bir bölgede Kıbrıs’ın güvenliğinin kendileri için öncelik olduğunu” belirtti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile de görüşen Le Drian’ın “yeşil Hat boyunca gerilimlerin artmış göründüğünden” söz ettiğini savundu ve Fransa’nın bu nedenle alanda istikrarın korunması için zaruri gördüğü BM Barış Gücü’nde bazı düzenlemeler yapılabileceği görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Nikos Hristodulidis’in açıklamasını ise “Gündemde Enerji ve Doğu Akdeniz” başlığıyla ayırarak verdi.

Habere göre, Le Drian, hem kendi görüşmesinde, hem de Anastasiadis ile görüşmesinde Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki enerji planlamalarının da ele alındığına işaret eden Hristodulidis, hem Total şirketi, hem de Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın enerji güvenliği hedefinin başarılmasındaki önemi nedeniyle Fransa’nın bu planlamalarla doğrudan ilgili olduğunu anlattı.

Gazete, Le Drian’ın hem Anastasiadis, hem de Hristodulidis’le görüşmelerinde Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de hazır bulunduğunu yazdı.

PESCO ÇERÇEVESİNDE 4 PROGRAMDA “SESSİZCE İLERLEYEN VE GELİŞTİRİLECEK” ORTAK EYLEMLER

Habere göre, Hristodulidis, Le Drian’ın dünkü temaslarında Türkiye-AB ilişkileri ve Ankara-Brüksel ilişkilerinin yenden canlandırılması perspektifi de dahil, AB ve üye ülkeler açısından önemli konuların ele alındığını söyledi. PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) konusunun da görüşüldüğünü anlatan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın halen Fransa ile PESCO çerçevesinde 4 programda işbirliği yaptığını hatırlattı.

Haberin Rum Haber Ajansı’na dayandırılan bölümünde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çok yakında görüşeceği ve iki ülkenin çeşitli alanlardaki ikili işbirliği anlaşmasını açıklayacakları belirtildi.

