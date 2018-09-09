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Fransa Doğu Akdeniz’de olası gerilim konusunda teyakkuzda

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Fransa Dışişleri Bakanı Drıan “Doğu Akdeniz’de olası gerilim konusunda teyakkuzdayız” dedi

Fransa Doğu Akdeniz’de olası gerilim konusunda teyakkuzda
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin, Doğu Akdeniz’de olası gerilim konusunda teyakkuzda olduğunu söyledi.
Kathimerini gazetesine konuşan Drian, Kıbrıs sorunu, AB, mülteciler, Suriye meselesi gibi çeşitli konularda açıklamada bulundu.
Habere göre Drian; Fransa’nın, AB ve uluslararası hukuka göre Güney Kıbrıs’ın doğal kaynakları araştırma ve bunlardan istifade etmeye yönelik “egemenlik haklarını” ezelden beri desteklediğini ifade etti.
Bunu doğrudan Türk makamlarına da söylediklerini belirten Drian, bu tezin, 22 Mart tarihinde hiçbir belirsizlik olmaksızın, Avrupa Konseyi tarafından da dile getirildiğini kaydetti.
Güney Kıbrıs’ın bölgede yaptığı üçlü işbirliklerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Drian, bu işbirliklerinin, yararlı bir şekilde bölgenin yeni enerji kaynaklarıyla ilgili ortak düşüncelere dayandığı değerlendirmesinde bulunarak, bunlardan faydalanılmasının, daimi işbirlikleri için bir temel oluşturabileceği görüşünü dile getirdi.
Ege’de artan gerilim ve Türkiye’nin Lozan Anlaşması’nı sorgulamasının kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorulan Drian, Türkiye’nin, Fransa, Yunanistan, “Kıbrıs” ve Avrupa için önemli bir muhatap ve ortak olduğunu ifade ederek, bu nedenden dolayı Fransa Cumhurbaşkanı’nın, bir yıldan fazla bir zamandır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir diyalog içerisine girdiğini belirtti.
Bu çerçevede Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili kendilerini ilgilendiren konularda Türk muhataplarıyla konuştuklarını söyleyen Drian, bu noktada Yunan ve Kıbrıslı Rum ortaklarına teyakkuzda oldukları ve dayanışma gösterdikleri teyidinde bulundu.

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