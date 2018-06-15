Fatih’e karşı hukuk kalkanı

Rum Sözcü Prodromu, Rum Hükümetinin Fatih gemisi konusunda gelişmeleri takip ettiğini ve her şeyden önce uluslararası hukuk diye bir şey olduğunu belirtti

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih’in” Doğu Akdeniz’de gerçekleştireceği çalışmalar konusunda açıklama yaptığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “ABD ve AB İle Olan İlişkiler Lefkoşa İçin Koruma Kalkanı” başlıklı haberinde, Rum kesiminin, Fatih sondaj gemisinin yapacağı çalışmalarla ilgili Ankara’nın “kükremelerine” sesini yükseltmediğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, uluslararası hukuk ile Rum kesiminin ABD, AB ve Doğu Akdeniz’deki üye ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin, Türkiye’deki seçimler ışığında meydana getirilen gerilim ortamı karşısında, kendisini korumakta olduğunu savundu.

Rum Hükümetinin gelişmeleri takip ettiğini ve soğukkanlılığını koruduğunu, çünkü her şeyden önce uluslararası hukuk diye bir şey olduğunu öne süren Prodromu, uluslararası hukuk ile eş zamanlı olarak, Rum Yönetimi’nin ABD ile gelişmiş ilişkileri ve AB’deki ortaklarıyla da istikrarlı bir şekilde büyütülmüş ilişkileri olduğunu da söyledi.

Prodromu, sözlerinin devamında Rum kesimini gerek enerji, gerek Doğu Akdeniz’deki kolaylıklar veya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan ve diğerleri gibi komşu ülkelerle inşa ettiği imtiyazlı ilişkilerin açtığı geçitlerle alakalı olarak, AB’deki birçok ülke için yararlı bir ortak haline getiren bir olaylar gelişimi var olduğunu da iddia etti.

Alithia gazetesi habere “Türk Tahrikleri… Uluslararası Hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti İçin Korum Kalkanı”, Haravgi ise “Sözcü: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Düzeyi Yükseltilmiş Uluslararası İlişkileri Kendisini Türk Tahrikleri Karşısında Koruyor” başlığıyla yer verdi.



