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Fatih sondaj gemisine hizmet sağlayan şirket yetkilisine tutuklama emri

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Fatih sondaj gemisine hizmet sağlayan şirket yetkilisine tutuklama emri
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Rum Yönetiminin, Fatih sondaj gemisine hizmet sağlayan bir şirketin Hırvat yetkilisi hakkında “tutuklama emri çıkardığı” öne sürüldü.
Alithia “Thema Online” isimli yayın organından, bir Rum yetkiliye “doğrulattıktan” sonra alıntıladığı haberinde, Rum Yönetiminin, Hırvat yetkili hakkında  “tutuklama emri çıkardığı ve aynı zamanda Avrupa Tutuklama Emri ile Kırmızı Bülten prosedürleri de başlattığını” yazdı.
Haberde Rum Yönetiminin hedef aldığı kişinin “Global Offshore Engineering” isimli şirketin sondaj uzmanı ve deneyimine sahip Proje Müdürü Matko Zuanic isimli Hırvat olduğu belirtildi. 
Gazete Global Offshore Engineering isimli şirketinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin planlarına müdahil olmaktan gurur duyuyoruz” dediğine dikkat çeken gazete, 31 Mayıs 2018 tarihli paylaşımı okurlarına şu şekilde aktardı:
“Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih/önceki adıyla Deepsea Metro II, bugün başlıyor! Bu denli önemli bir olayın parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” 

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