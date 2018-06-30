Faşist uygulamadan geri adım

Rum gümrük dairesinin, sınır kapılarında KKTC’den dönen Rumların araçlarında yaptığı yakıt kontrolleri, Rum başkanlığının müdahalesiyle sona erdi

Akaryakıt kontrolünde geri adım

Rum Gümrük Dairesi’nin, sınır kapılarında Kıbrıslı Rumların araçlarında yaptığı yakıt kontrolleri, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın konuya müdahalesinin ardından sona erdi.

Yalnızca akaryakıt ticareti yapmaya çalışacak olanlarla ilgili kovuşturma yapılacağını yazan Güneydeki Alithia gazetesi, “Sahte Yakıt Alarmı Hükümsüz” başlıklı haberinde, Rum Başsavcısından uzman görüşü alan Rum Gümrük Dairesi’nin, şahsi kullanım amaçlı olanlarda da olmak üzere, Rumların araçlarında araştırmalar yapılacağını açıkladığını anımsattı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, konuyla ilgili açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılında belirlediği Yeşil Hat üzerinden ürün geçişi rejiminin, ürünlerin ticari kullanımı konularıyla alakalı olduğunu söylediğini yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise, devlet birimleri tarafından akaryakıt taşınması -ve diğer ürünlerle- ilgili olarak gerçekleştirilen olası kontrollerin, yalnızca yasadışı ticaretin önlenmesiyle ilgili olacağını söylediğini aktardı.

Habere geniş yer ayıran gazete, Rum Gümrük Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs’tan petrol ve akaryakıt taşınmasıyla ilgili kontroller gerçekleştirme kararının, sınır kapılarında, Rumların araçlarının geçişlerinde saatlerce gecikmeler yaşanmasının da aralarında bulunduğu birçok probleme neden olduğunu kaydetti.

Önceki gün yapılan kontrollerin, yalnızca akaryakıt ticaretiyle değil, şahsi kullanıma tabi araçların Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt tedarik etmesiyle de alakalı olduğunu ve bunun insanların tepkisine neden olduğunu yazan gazete, araçlarda kontrol yapılması kararının, Rum Başsavcısı’nın ilgili uzman görüşünün akabinde alındığını belirtti.

“MEVZUAT”

Tüketim vergisi kanununa göre, Gümrük Dairesi çalışanlarına herhangi bir aracı durdurup bunu kontrol etme ve laboratuar testi için örnek alma yetkisi tanınmakta olduğunu yazan gazete, bu yetkinin, müsadereye tabi tutulan araca kadar uzanmakta olduğunu belirtti.

Gümrük mevzuatına göre, Kuzey Kıbrıs’ta satışa sunulan dizel yakıt içerisindeki sülfür içeriğinin, Rum Yönetimi’ndeki belirlenmiş limitlerden yüksek olduğunu iddia eden gazete, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı tarafından yayımlanan kararnamelerle belirlenen ve Güney Kıbrıs’ta muhafaza edilen standartlara uymayan petrol ve akaryakıt ticareti ve/veya kullanımıyla birlikte, ilgili yasanın hükümlerinin de ihlal edilmekte olduğunu öne sürdü.

“PROSEDÜR”

Alınan önlemin, önceki gün yalnızca birkaç saat yerine getirildiğini yazan gazete, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak için bölgeye gelen araçların ilk aşamada kontrol edildiklerini ve yakıt göstergelerinin kayda alındığını belirtti.

Araçların Rum kesimine dönüşlerinde, aracın yaptığı güzergâha bağlı olarak, göstergenin azalmış olması gerektiğini kaydeden gazete, herhangi bir aracın Kuzey Kıbrıs’tan yakıt almış olma şüphesi olması durumunda, bunlara para cezası uygulandığını belirtti.

Cezanın litre başına 4 Euro olarak öngörüldüğünü yazan gazete, bunun orada ödenmemesi halinde, araca el konulduğunu kaydetti.

Rum hükümetinin ise önceki gün öğlen “her şeyi yerli yerine koyduğunu” yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Rum hükümetinin hiçbir durumda sıradan vatandaşların geçişini engellemeyi amaçlamadığı gibi, bunu engellemesinin de söz konusu olmadığını açıkladığın aktardı.

“Devletin politikasının, vatandaşların özel ‘Yeşil Hat Tüzüğünün’ öngördüğü şeylere uyarak, Kıbrıs Cumhuriyeti genelinde dolaşımda bulunabilecekleri” şeklinde olduğunu ifade eden Prodromu, “Devlet birimleri tarafından, akaryakıt taşınması -ve diğer ürünlerle- ilgili olarak gerçekleştirilen olası kontrollerin, yalnızca yasadışı ticaretin önlenmesiyle ilgili olacağını” ifade etti.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılında belirlediği Yeşil Hat üzerinden ürün geçişi rejiminin, ürünlerin ticari kullanımı konularıyla alakalı olduğunu söyledi.

DİSİ partisi ise açıklamasında, partinin görüşünün DİSİ başkanı Averof Neofitu tarafından Twitter’daki şahsi hesabından paylaşıldığını belirterek, “Kıbrıs sorunundaki siyasi gidişatın, ülkenin seçilmiş liderliğinin sorumluluk ve yetkisinde olduğunu” belirtti.

DİSİ partisi “Yetkili birimler ve dairelerin, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek de DİSİ partisinin çözüm ve yeniden birleşme lehindeki net ve açıklanmış pozisyonuna yönelik yanlış yorumlamalara gönderme yapacak eylemlerde bulunmamaları gerektiğini” ekledi.

