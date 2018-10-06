Exxonmobil’in sondaj tarihi kesinleşti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ExxonMobil şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman ile görüşmesinde 10. parseldeki sondaj için tarihin kesinleştiği kaydedildi

ExxonMobil şirketinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) yapacağı sondajın tarihinin kesinleştiği, ancak kamuoyuna açıklanmadığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Tarihi Netleştirdiler” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Başkanlık Sarayı’nda dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ExxonMobil şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman ile görüştüğünü kaydederken, Chapman’ın, sondajın “2018 yılının sonuncu üç ayı (Ekim-Kasım-Aralık) içerisinde” gerçekleşeceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin 7. parselle ilgili “yeni tehditlerine” rağmen ExxonMobil’in 10. parseldeki sondaj için gereken hazırlıkları normal seyrinde sürdürdüğünü belirterek, sondaj tarihinin “anlaşılır sebeplerden ötürü” açıklanmadığını kaydetti.

Habere göre Chapman, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 7. parselle ilgili herhangi bir planları olup olmadığının sorulması üzerine, bu parselle ilgili detaylara henüz bakmadıklarını ve 7. parsel veya başka parsellerle de, avantajları olup olmadığı çerçevesinde ilgileneceklerini söyledi.

Diğer doğal gaz şirketleriyle de çeşitli iş birlikleri içerisinde olduklarını belirten Chapman, ana odaklarının 10. parsel olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 7. parselle ilgili son açıklamasını yorumlamaktan kaçınan Chapman, ExxonMobil’in ticari bir varlık olduğunu ve işinin, doğal gaz kaynaklarından hükümetler adına üretim yapmak olduğunu ifade ederek, devlet meselelerini kendilerinin değil, devletlerin çözeceğini belirtti.

Gazete, toplantıda hazır bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ise, Chapman’ın ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10. parseldeki sondaj için ön hazırlıklarla ilgili bilgilendirme yaptığını ve toplantıda, hidrokarbon alanındaki gelişmelerle, önümüzdeki yıllarda gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerin, AB’nin doğal gaz güzergahı ve alternatif ikmal kaynağı olma perspektiflerinin ele alındığını söylediğini yazdı.



TÜRKİYE’NİN TOTAL-EXXONMOBIL KONSORSİYUMUNDAN KORKTUĞU İDDİA EDİLDİ

Gazete, “ExxonMobil-Total’den Korkuyor… Lefkoşa’nın 7. Parselle İlgili Kararının Ardındaki Türk Tehditleri, Ardında Neler Saklıyor” başlık ve spotuyla aktardığı bir diğer haberinde ise, “Hellasjournal” internet gazetesinde konuyla ilgili analiz yapan Nikos Meletis’in, Türkiye’nin, 10. parselde sondaja başlayacak ExxonMobil ile 6. parselde sondaja başlayacak TOTAL şirketine, ülkelerinden gelecek destek de göz önünde bulundurulduğunda, Doğu Akdeniz’de olumsuz sonuçlar doğmasından korktuğunu iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Meletis, 7. parselin sondaj izninin, TOTAL-ExxonMobil konsorsiyumuna verilmesi olasılığının, Ankara’yı “oldukça endişelendirdiğini” öne sürdü.

PRODROMU: “TÜRK TEHDİTLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR YORUMA GEREK YOK”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 7. parselle ilgili açıklamasını “yorumlamaya gerek olmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Prodromu, Güney Kıbrıs’ın enerji programını, uluslararası hukuk zemininde ve “MEB”de faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği içerisinde, normal seyrinde sürdürdüğünü kaydetti.



