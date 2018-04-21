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ExxonMobil-Qatar Petroleum sondaj için gün sayıyor

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ExxonMobil-Qatar Petroleum şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın MEB’inde bulunan 10’uncu parselde yapacağı iki sondaj öncesindeki özel deniz dibi araştırmasının tamamlandığı bildirildi

ExxonMobil-Qatar Petroleum sondaj için gün sayıyor
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ExxonMobil-Qatar Petroleum şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 10’uncu parselde yapacağı iki sondaj öncesindeki hazırlıklar tamamlandı.

Fileleftheros gazetesi, ExxonMobil-Qatar Petroleum şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın MEB’inde bulunan 10’uncu parselde yapacağı iki sondaj öncesindeki özel deniz dibi araştırmasının tamamlandığını yazdı.

Gazete haberinde, “Ocean Investigator” isimli araştırma gemisinin, Güney Kıbrıs’ın MEB’inde yer alan onuncu parseldeki “Delfini” ve “Anthia” isimli doğal gaz yataklarındaki deniz dibi araştırmasını öngörülen zamanda tamamladığını yazdı.

“Med Survivor” isimli bir diğer geminin de farklı teknolojiyle aynı bölgede araştırmasını tamamladığını belirten gazete, araştırmanın sonuçları değerlendirilerek sondaj öncesinde ek tedbirler alınıp alınmayacağına da karar verileceğini vurguladı.

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