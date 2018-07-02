ExxonMobil Kasım'da sondajlara başlıyor

Amerikan ExxonMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’deki 10’uncu parselde deneme sondajlarına ilişkin hazırlıklarını tamamladığı, sondajların Kasım ayında başlamasının beklendiği bildirildi

Fransız Total şirketinin Genel Müdürü Patric Pouyanne, Fransa’da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede, şirketin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yürüttüğü faaliyetleri genişletme düşüncesini iletti.

Alithia gazetesi, “Total Kıbrıs MEB’inin Yarısını İstiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Total şirketi CEO’su Patric Pouyanne’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Fransa’nın başkenti Paris’te Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü hatırlatarak, görüşmeye ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Pouyanne’ın görüşmede, şirketinin MEB’de şu anda sürdürdüğü faaliyetleri genişletme niyetini Anastasiadis’e ilettiğini vurgulayan gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodrmos Prodromu’nun konuya ilişkin açıklamasını yansıttı.

Habere göre Prodromu, Pouyanne-Anastasiadis görüşmesinde, Total’in MEB’deki faaliyetlerinin ele alındığını, şirketin bu faaliyetleri genişletmeye yönelik ilgisinin de doğrulandığını ifade etti.

Gazete, görüşmede hazır bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini genişletmeye dair yoğun ilgisinden bahsettiğini aktardı.

Haberde, Total şirketinin İtalyan ENI şirketiyle, MEB’deki işbirliğini genişletme yönünde istişareler gerçekleştirdiğinin bir süredir bilinmekte olduğu da vurgulandı.

EXXONMOBİL’İN SONDAJ HAZIRLIKLARI TAMAM

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Amerikan ExxonMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’deki 10’uncu parselde deneme sondajlarına ilişkin hazırlıklarını tamamladığı, sondajların Kasım ayında başlamasının beklendiğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde gazete, ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde en az iki doğrulama sondajı gerçekleştirmesi için gerekli hazırlıkları tamamladığını, sondajların İngiltere bayrağını taşıyan ve dünyadaki en modern platformlarından olduğu varsayılan bir platformla gerçekleştirileceğini iddia etti.

Söz konusu platformun, İngiltere ve Güney Kıbrıs’ta ofisleri bulunan bir şirkete ait olduğunu ve deniz dibinden 35 bin ayak derinliğe kadar en hassas noktalarda dahi sondaj gerçekleştirebildiğini belirten gazete, iki veya daha fazla sondaj yapılmasını içeren programın Kasım 2018’de başlayıp Mart 2019’da tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

Habere göre, iki sondajın tamamlanmasının ardından üçüncü bir sondaj yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Gazete ayrıca, Malta ve Rum işadamlarının ortaklığı olan “Medserv” isimli şirketten bir açıklama geldiğini; açıklamada, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’deki araştırma faaliyetlerinde ikmal ve diğer hizmetlerin sağlanması yönünde çok uluslu bir petrol ve doğal gaz şirketiyle anlaşma yapıldığının duyurulduğunu da yazdı.

“Medserv” şirketinin ENI şirketine de hizmet verdiğini vurgulayan gazete, şirketin Limasol limanında ek binalar oluşturacağı bilgisini de aktardı.