ExxonMobil gemisi geliyor

Amerikan ExxonMobil şirketine ait araştırma gemilerinden birinin, Rum tarafı adına 10’uncu parselde araştırma yapmak amacıyla yola çıktı

Amerikan ExxonMobil şirketine ait araştırma gemilerinden birinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapmak amacıyla, Güney Kıbrıs’a gelmek için önceki sabah yola çıktığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, geminin, Atina’nın iki limanından küçüğü olan Lavrion’dan ayrılan “Ocean Investigator” araştırma gemisi olduğunu yazdı.

Gazete ExxonMobil şirketinin, Ekim ayı için sözde “MEB” içerisindeki 10’uncu parselde sondaj yapacağını anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin, 10-18 Mart tarihlerini kapsayan, Apostolos Andreas’ın kuzey doğusundan Baf’ın batısına kadar olan deniz bölgesini bağlayan Navtex yayımladığını, bunun, ExxonMobil şirketinin araştırma yapması için Güney Kıbrıs tarafından bağlanan bölgeyle herhangi bir noktasının çakışmadığını da yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorunu ve Enerji Konusunda Kritik Saatler” başlıklı haberinde Nikos Anastasiadis hükümetinin, bugünlerde, Rum Yönetimi’nin enerji planlarının normal seyrinde devam edeceği ve tamamlanacağı mesajını göndermek istediğini belirtti.

Bu yolun, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak olan gelecekteki araştırmaya yönelik hazırlıklara bu hafta içerisinde başlayacak olan Amerikan ExxonMobil’in sondajından geçtiğini savunan gazete, ExxonMobil şirketine ait iki araştırma gemisinin ileriki günlerde Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisinde olacağını, (gemilerden biri olan) Ocean Investigator gemisinin de zaten dün sabah saat 10.30’da, Lavrion Limanı’ndan demir aldığını, çarşamba gününe kadar ise Güney Kıbrıs’ta olmasının da beklendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, diplomatik kaynakların (gazeteye yapmış oldukları) açıklamasına dayanarak, Türkiye’nin, “sözlü tehditlere” karşın, durumun özellikle denizdeki faaliyetlerle, kademeli olarak artırılması girişiminde bulunmayacağını belirtti.

Gazete Ankara’nın, 22-23 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı nedeniyle seviyeyi koruması gerektiğini de savundu.

