ExxonMobil, Rum tarafına 10’uncu parsele sondaj matkabını Eylül’den indirmeye hazır olduğunu bildirdi

Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”deki 10’uncu parselde iki önemli sondaj için son düzlüğe giren ExxonMobil şirketinin Avrupa, Rusya, Hazar, Asya, Pasifik ve Ortadoğu operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Tristan Aspray önceki gün Güney Kıbrıs’ta Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Alithia haberi manşetten; “ExxonMobil Acele Ediyor… Hükümete, 10’uncu Parsele Sondaj Matkabını Eylül’den İndirmeye Hazır Olduğunu Bildirdi…TOTAL, Yakıcı 3’üncü Parseli de Dışlamadan, Başka Parsellere de Katılmaya Büyük İlgi Duyuyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Aspray’ın Hristodulidis ile de görüşmesinde ExxonMobil’in Doğu Akdeniz’deki varlığının siyasi etkilerinin ele alındığının açık olduğuna dikkat çeken gazete edindiği bilgilere dayanarak, şirketin Rum yönetimine, hazırlıklarını neredeyse tamamladığını ve her şey normal seyrederse 10’uncu parseldeki sondajına daha önce planlandığı gibi Ekim’de değil Eylül’de başlamasında hiçbir sorun olmayacağını ilettiğini yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis,10’uncu parseldeki “Delfini”, “Antheia” ve “Glafkos” hedeflerinde gerekli jeolojik ve jeofizik incelemelerin tamamlandığını, Mısır’ın Zohr yatağına 100 kilometre mesafede olması nedeniyle, üçüncü tur ruhsat ihalesi sırasında büyük bir rekabete sahne olan parselde peş peşe iki sondaj gerçekleştirileceğini söyledi.

TOTAL 3’ÜNCÜ PARSELİ DIŞRIDA TUTMADAN BAŞKA PARSELLERLE DE İLGİLENİYOR

Gazete, Fransız TOTAL şirketinin, birkaç gün önce, 8’inci parseli artık İtalyan ENI şirketi ile birlikte yöneteceklerini, başka parsellere de birlikte girmeye hazırlandıklarını açıkladığını kaydetti ve edindiği bilgilere dayanarak, iki şirket arasında 6, 8 ve 11’inci parsel dışında yeni işbirlikleri de ortaya çıkabileceğine işaret etti.

ENI’nin 2, 3 ve 9 numaralı parselde KoGas ile işbirliği yaptığını hatırlatan gazete edindiği bilgilere dayanarak, “3’üncü parsel hakkında devam eden bir görüşme bulunduğuna” dikkat çekti ve “Böyle bir hareket yapılırsa, 4 ay önce ENI-KoGas’ın “Supia” hedefinde sondaj yapmak üzere 3’üncü parsele girmesine müsaade etmeyen Türkiye’ye önemli bir siyasi mesaj olacak” ifadesini kullandı.

Politis; “3 Talep 2 Sondaj… ExxonMobil Henüz İkinci Hedefi Seçmedi” başlıklı haberinde, ExxonMobil’in sondaj yapacağı ilk hedefin “Delfini” olacağını, ancak ikinci sondaj hedefini daha sonra kararlaştıracağını, zaman kaybetmemek için her üç hedef için de başvuru yaptığını yazdı.

Gazete, Aspray’ın dün Hristodulidis ve Lakkotripis ile de görüşme sebebinin, her üç hedef için de izin başvurusu yapma kararını iletmek ve Rum Çevre ve Çalışma Denetleme dairelerinin onaylarının gecikmemesi için yardım istemek olduğunu yazdı.

Politis, Alithia’dan farklı olarak, ExxonMobil’in “sondajı hızlandırmak niyetinde olmadığını, bunun için zaman olanağı da bulunmadığını, bugünkü şartlar gereği Delfini’deki sondajın Kasım ayı içerisinde olacağını ve tamamlanmasından sonra ikinci hedefe 2019 başlarında başlanabileceğini” yazdı.

Gazete, ExxonMobil’in Güney Kıbrıs’taki ofisinden bir kaynağın dün Rum Haber Ajansı’na (KİPE) sondaj planlamasının normal şekilde devam ettiğini söylediğini de ekledi.