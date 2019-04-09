 ExxonMobil 10’uncu parsel teyit sondajı yapacak

ExxonMobil’in Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) 10’uncu parselindeki “Glafkos” yatağında yaptığı sondajda 5-8 trilyon ayak küplük doğal gaz rezervi keşfini resmîleştirdiği, teyit sondajı yapacağını da teyit ettiği, şu anda 100 milyon doların üzerindeki sondaj bütçesinin onayı için uğraştığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumu, Güney Kıbrıs ile yaptığı sözleşme gereği, ilk sondajda çıkan sonuçları resmîleştirip teyit sondajı teyidini geçen hafta sonunda Rum Yönetimi’ne mektupla bildirdi.

Konsorsiyum teyit sondajına dair net verileri, yani sondajın tam olarak gerçekleştirileceği noktayı ve sondaj tarihini haziran ayına kadar Rum Enerji Bakanlığı’na resmî yazı ile bildirecek.

ExxonMobil’in ABD-Texas’taki merkezinde şu anda teyit sondajı için gereken 100 milyon doların üzerindeki bütçenin onaylanmasına dair iç prosedürler yürütülüyor.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Exxonmobil’den bir heyetin önümüzdeki dönemde Rum tarafına giderek şirketin veya temsil edildiği konsorsiyumun Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini genişletilmesi olanaklarını araştıracağını yazdı.

7 VE 8 NUMARALI PARSELLERİN TOTAL-ENİ’YE RUHSATLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ

Rum Enerji Bakanlığı ile Fransız Total şirketi arasında şu anda devam etmekte olan iki prosedür bulunduğuna işaret eden gazete bunlardan birinin 7 numaralı parselin araştırma ve istifade ruhsatının Total-Eni konsorsiyumuna verilmesi, ikincisinin de Rum Bakanlar Kurulu’ndan onay beklemekte olan; araştırma ve istifade hakkının İtalyan Eni şirketinde bulunduğu 8’inci parsele Total’in önemli miktarda hisse ile katılımı olduğunu yazdı.

Gazete 7 ve 8 numaralı parsellerle ilgi müzakerelerin son turunun iki hafta önce Lefkoşa’nın Rum kesiminde tamamlandığını belirterek, şu anda tarafların, müzakerelerde diğer taraflarca sunulan tezleri incelemekte olduğunu, nihai sonuca varılması ve Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulması için yakında yine Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir görüşme daha yapılacağını kaydetti.

RUM TARAFI PAYINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Askıda bulunan noktalardan birinin, Rum tarafının, 7 numaralı parselde araştırma ve istifade sözleşmesine imza atmak için Total-Eni’nin vereceği “primin” hatırı sayılır ölçüde artırılması talebi olduğuna dikkat çekilen habere göre, 7’nci parselin başka talibi olmadığı için Rum tarafının talep ettiği prim konusunda bir rekabet söz konusu değil. Ancak 6’ncı parseldeki “Kalypso” yatağının buraya doğru uzanıyor olması nedeniyle 7’nci parselde yatak olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Politis “Anahtar AB’de” başlıklı haberinde ise Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi eski Başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski başkan yardımcısı ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hristos Rozakis’in “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj yapma riski bulunmadığı, Rum Yönetimi’nin enerji projelerini korkmadan hayata geçirmesi gerektiği” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rozakis bu iddiayı, OPEK (Sosyal Reform Derneği) etkinliği için gittiği Rum tarafında, Politis’e verdiği mülakatta ortaya attı.

Söyleşinin tam metnini pazar sayısında yayınlayacağını belirten gazeteye göre Rozakis, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de emrivaki yaratacak hiçbir harekette bulunmayacağını” söyledi, bu kanaatini şu sözlerle izah etti:

“Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i içerisinde herhangi bir sondaj veya başka bir hasmane eylemde bulunmak için en azından şu anda bir sebebi yok. Türkiye, AB ile arasında, ekonomik açıdan menfaatine olan bir özel ilişki istiyor. Türkiye bu sürecinde, gerek Kıbrıs’ın gerek Yunanistan’ın veto hakkı olduğunu biliyor. Türkiye bir yandan Ada’nın Kuzey kesimini bağımsız devlet olarak tanıyor öte yandan Kuzey kesimin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde hak sahibi olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir mantık hiçbir mahkemede ayakta duramaz. Kıbrıs Cumhuriyeti sondajlara ve doğal gazı değerlendirme projelerine devam etmeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. Türkiye müdahale etmeyecek.”