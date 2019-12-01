Euro bölgesi içerisinde ortak para birimine en ihtiyatlı yaklaşan kesim, Rumlar oldu. Rumların sadece yüzde 55’i Euro’nun ülke için iyi bir şey olduğu görüşünde

Euro ile ilgili görüşünde önemli iyileşme olmasına karşın, Euro bölgesi içerisinde ortak para birimine en ihtiyatlı yaklaşan kamuoyunu Rumların oluşturduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis’in “Euro’ya Düşük Destek… Yalnız Yüzde 55 Ülke İçin İyi Bir Şey Olduğunu Söylüyor” başlıklı haberine göre son Euro Barometre sonuçlarına göre “Euro ülkeniz için iyi bir şey mi” sorusuna İtalyanlar ve Litvanyalılarla birlikte Rumların yüzde 55’i olumlu (AB ortalaması yüzde 65), yüzde 34’ü olumsuz (AB ortalaması yüzde 26) cevap verdi. Ancak Rumların, Euro’ya bakışlarında 2018’deki verilere göre yüzde 8 iyileşme de oldu.

EuroBarometre’den, Rum halkının, yüzde 63 olan Avrupa ortalamasını da aşarak yüzde 75 oranında piyasalarda, özellikle de elektrik enerjisi, telekomünikasyon piyasalarında değişiklik istediği, özelleştirmeyi de kabul ettiği sonucu çıktı.