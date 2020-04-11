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Eurogroup'tan, Güney Kıbrıs'a mali kaynak

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Eurogroup tarafından, Korona virüs salgını sebebiyle yaşanması muhtemel ekonomik krize önlem amacıyla AB üyesi devletlerin yararlanması için ayrılan kaynaktan Güney Kıbrıs olarak 400 milyon Euro’luk bir kredi kullanma imkanlarının olacak

Eurogroup'tan, Güney Kıbrıs'a mali kaynak

Eurogroup tarafından, Korona virüs salgını sebebiyle yaşanması muhtemel ekonomik krize önlem amacıyla AB üyesi devletlerin yararlanması için ayrılan kaynaktan Güney Kıbrıs da yararlanacak.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın Eurogroup tarafından sağlanacak ödeneklerden 400 milyon Euro kullanabileceğini yazdılar.
Habere göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis konuya ilişkin açıklamasında, Eurogroup kararlarının ardından Güney Kıbrıs olarak 400 milyon Euro’luk bir kredi kullanma imkanlarının olacağını, bu kredinin, yerel işletmelere kullandırılacağını açıkladı.
Petridis, söz konusu ödeneği kullanabilmek adına 50 milyon Euro’luk garanti verdiklerini belirtirken, “SURE” fonundan da 160 milyon Euro’ya kadar kullanabileceklerini ifade etti.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Korona virüs ile mücadele amacıyla bağış için açılan banka hesabına 10 günde 1 milyon 300 bin Euro para yatırıldığını yazdı.
Habere göre konuya ilişkin yapılan açıklamada, 31 Mart tarihinde bağışlar için duyurulan banka hesabına yapılan bağış miktarı, 9 Nisan itibarıyla 1 milyon 300 bin Euro’ya ulaştı.
Gazete, sadece tek bir bağışçıdan 300 bin Euro geldiğini belirterek, bağışların parayla da sınırlı kalmadığını, gerek Rum Sağlık Bakanlığı gerekse diğer ilgili birimlere virüsle mücadelede kullanılmak üzere tıbbı malzeme, araç gereç ve yiyecek yardımları da yapıldığını ifade etti.

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