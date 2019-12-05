“EuroAsiaInterconnector” projesine ilgi büüyk

“EuroAsiaInterconnector” projesinin üç ana trafo merkeziyle ilgili çalışmaya, projenin hayata geçirilmesinden sorumlu olan kurum tarafından çıkılan ihale aracılığıyla büyük Avrupa şirketlerinin ilgi göstermesinin, “Kıbrıs” açısından oldukça kritik olarak addedilen bu projeye gösterilen önemi ve güveni gösterdiği iddia edildi

İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında denizaltı kablo hattıyla elektrik bağlantısını sağlayacak olan “EuroAsiaInterconnector” projesinin üç ana trafo merkeziyle ilgili çalışmaya, projenin hayata geçirilmesinden sorumlu olan kurum tarafından çıkılan ihale aracılığıyla büyük Avrupa şirketlerinin ilgi göstermesinin, “Kıbrıs” açısından oldukça kritik olarak addedilen bu projeye gösterilen önemi ve güveni gösterdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Euroasia İçin Büyük Şirketler Geldi” başlıklı haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, bunların arasında dünyanın lider enerji şirketlerinden birinin bulunduğunu da yazdı.

Tekliflerin sunulması döneminin sona ermesiyle birlikte, EuroasiaInterconnector projesinin hayata geçirilmesinden sorumlu olan kurumun, projenin üç dönüşüm istasyonunun inşa edilmesiyle ilgili tekliflerin alındığını duyurduğu da belirtildi.

“İstasyonların Kıbrıs’ta Köfünye (Geçitkale), İsrail’de Hadera ve Girit’te bulunduklarını ve bunların 1.208 kilometre uzunluğuna sahip 1000 MW’lık bir kabloyla birbirlerine bağlı olduklarını” kaydeden gazete, bu üç dönüştürücü istasyonun inşaat maliyetinin ise 710 milyon Euro olduğuna işaret etti.

Bunun projenin hayata geçirilmesindeki en önemli adımlardan biri olduğuna işaret eden gazete, yapılan tekliflerin şu an teknik danışmanların da yardımıyla, EuroasiaInteconnector projesinin teklif ve çalışma grupları tarafından değerlendirmekte olduğunu yazdı.

Tekliflerin değerlendirilmesinin, EuroasiaInterconnector hesabına, dünya çapında bu tarz projelerde büyük tecrübeye sahip olan kurumlar tarafından yapılmakta olduğunu kaydeden gazete, bunların Teshmont Consultants LP, Clifford Chance LLP ve EliaGrid International şirketleri olduğunu da belirtti.

Projenin inşaat çalışmalarının, EuroasiaInteconnector bağlantısının Avrupa Komisyonuyla da kararlaştırıldığı gibi, resmi zaman takvimleri içerisinde faaliyet göstermesi amacıyla ilerlemekte olduğunu da kaydeden gazete, gerek “Kıbrıs-İsrail”, gerek de “Kıbrıs-Yunanistan (Girit)” bağlantısının 2023 yılının Aralık ayında devreye girmeye hazır olacağını da anımsattı.

Bu tarihin “Kıbrıs” açısından çok önemli olduğunu, çünkü bunun adanın elektrik konusundaki tecritinin kaldırılması anlamına geleceğini öne süren gazete, bunun çok büyük fırsatları beraberinde getirdiğini aynı zamanda ülkenin elektrik güvenliğinin düzeyini de köklü bir şekilde yükselttiğini de ekledi.