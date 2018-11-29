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“EuroAfrica Interconnector” projesinin temelinin yılsonu gelmeden atılacak

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Mısır’dan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa’ya, deniz altından döşenecek kablolarla elektrik enerjisi götürmesi öngörülen “EuroAfrica Interconnector” projesinin temelinin yıl bitmeden atılması ihtimalinden söz edildiği yazıldı

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“EuroAfrica Interconnector” projesinin temelinin yılsonu gelmeden atılacak
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 Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında elektrik şebekesi döşenmesi projesi olan “EuroAfrica Interconnector” projesinin temelinin yılsonu gelmeden atılması ihtimali gündemde.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Mısır’dan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa’ya, deniz altından döşenecek kablolarla elektrik enerjisi götürmesi öngörülen “EuroAfrica Interconnector” projesinin temelinin yıl bitmeden atılması ihtimalinden söz edildiğini yazdılar.

Gazete, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi’nin enerji danışmanı Hani El Nograşi’nin “MENA” haber ajansına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu projenin temelinin yılsonu gelmeden atılması olasılığından söz ettiğini yazdı.

Nograşi’nin açıklamasının Mısır medyasında büyük ilgi gördüğünü belirten gazete, Mısır’da projenin başlangıcını teşkil edecek istasyonun temelinin atılması için her şeyin hazır olduğu ve törenin tam tarihinin ilan edilmesinin beklendiği yönünde bilgiler bulunduğunu da iddia etti.

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