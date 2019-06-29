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Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti

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Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
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Limasol’da 35 yaşındaki Petros Papandoniu isimli Rum, önce eski sevgilisi 26 yaşındaki Sofia Zinonos’u av tüfeğiyle öldürdü, ardından da kendi hayatına son verdi.

Rum radyosunun haberine göre, 2 Rum’un cesedi bugün sabah Limasol’daki Ayias Filas atış alanında bulundu.

İlk bilgilere göre, bir süredir ayrı olduğu Petros Papandoniu isimli eski sevgilisinin canına kıymak istediğini öğrenen Sofia Zinonos, Papandoniu’nun peşinden Ayias Filas atış alanına gitti. Papandoniu’nun adına kayıtlı av tüfeğiyle yakın mesafeden başına ateş ettiği Zinonos’u öldürdü, ardından aynı yöntemle intihar etti.

Atış alanında iki ceset olduğu ihbarını alan Limasol polisi, olayda kullanılan av tüfeğinin olay yerinde bulundu. Sofia Zinonos’un, önceki beraberliğinden 6 yaşında bir çocuğu olduğunu da bildirildi.

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