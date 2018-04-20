Ercan yüzünden Hermes şirketine 70 milyon Euro tazminat

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını idare eden Hermes Airports şirketinin, Ercan havalimanının faaliyetlerinden ötürü kaybettiği yolculara ilişkin alacağı tazminatın, 69 milyon Euro’ya ulaşacağı iddia edildi

Fileleftheros gazetesi “Timbu (Ercan) Yüzünden Hermes’e 70 Milyon Euro- Milletvekilleri Tazminat Formülünün Değişmesini İstedi- Şirketin Kaybettiği Yolcular İçin Tazminat Veriliyor” başlıklı haberinde, dün Rum Meclisi Denetim Komitesi’nde ifade edildiği üzere, Rum Yönetimi’nin 2006 yılından bu yana Hermes’e 46 milyon Euro ödediğini yazdı.



Rum Yönetimi’nin şu an ise 2015–2017 yılları dönemine ilişkin tazminat için şirketle müzakere halinde olduğunu kaydeden gazete, bahse konu dönem için 23 milyon Euro’luk bir rakamda karar kılındığının görüldüğünü belirtti.



Milletvekilleri ve bağımsız makamların ise, tazminatın dayandırıldığı formül konusunda tereddütleri olduğunu ve bunun yeniden müzakere edilmesini istediklerini kaydeden gazete, öte yandan Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yükselişte olan yolcu hareketinin sürmesi halinde, Rum Yönetimi ile Hermes arasındaki anlaşmanın maddelerine göre, yaklaşık 1–2 yıla kadar bu tazminatın ödenmesinin gerekli olmayabileceğini belirtti.



Rum Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Alekos Mihailidis’in ise Komite’ye, tazminatla ilgili bu maddenin anlaşmaya ilk kez Bakanlığın “Altera” şirketiyle müzakere halinde olduğu 2002 yılında konulduğunu söylediğini kaydeden gazete, bahse konu şirketin, Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Ercan havalimanının yasal olarak çalışması durumunda, tazminat olmasını istediğini ifade etti. Bu maddenin, daha sonra Hermes şirketiyle olan müzakerelerde de kaldığını yazan gazete, bu arada sınır kapılarının açıldığını ekledi.



Haravgi gazetesi ise “Timbu Yüzünden Havalimanları Tazminatına İlişkin Formülün Yeniden Tayin Edilmesi” başlıklı haberinde, Mihailidis’in, tazminatla ilgili başlangıçtaki maddenin Kıbrıs sorununun çözümü durumuyla alakalı olduğunu söylediğini iletti.



Ancak bunun akabinde sınır kapılarının açıldığını ve Ercan havalimanından ve buna yönelik yolcu hareketinden ötürü, Hermes’in gelir kaybıyla ilgili yeni veriler ortaya çıktığını yazan gazete, tazminatın hesaplandığı formülün Rum İstihbarat Teşkilatının (KİP) verileri temelinde, Ercan havalimanındaki yolcu hareketini göz önüne aldığını ifade etti.



Gazete şirketin ise, Ercan havalimanı aracılığıyla Kıbrıs’a gelip tüm ülke topraklarında dolaşan Avrupa vatandaşları, aynı zamanda Ercan havalimanı aracılığıyla seyahat eden Kıbrıslı Türkler ve Rumlarla orantılı olarak tazmin edildiğini de iddia etti.



Başlangıçtaki anlaşmanın maddelerine göre, Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yolcu hareketinin artması durumunda, bu tazminatın sona ereceğini kaydeden gazete, tazminatın sona eriş limitinin 11 milyon 200 bin yolcu olduğunu, öte yandan 2017 yılında ise 10 milyon 200 bin yolcuya sahip olduklarını belirtti.



Gazeteye göre Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis ise, konunun Değişiklik ve Alacaklar Komitesi’nde görüşülmesi sırasında, tazminatla ilgili potansiyel yolcuların, yalnızca Ercan havalimanı aracılığıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan yabancı turistler ile Ercan havalimanını kullanan Kıbrıslı Rumlar olması gerektiğinin önerildiğini söyledi.



Mihailidis, bu formülden “Sınır kapılarının açılmasından önce Kıbrıs Cumhuriyeti havalimanlarının yolcusu olmayan Kıbrıslı Türkler, TC kökenliler ve yaşamını Kuzey Kıbrıs’ta sürdüren diğer kişilerin muaf tutulması gerektiğini” de ifade etti.

Öte yandan Mihailidis, Rum Yönetimi havalimanları aracılığıyla seyahat eden Kıbrıslı Türkler ile Larnaka ve Baf havalimanları aracılığıyla adaya gelip KKTC’ye giden turistlerin (özellikle İsrailliler) de hesaplanması gerektiğini, çünkü bunların Hermes’e avantaj sağlamakta olduğuna da dikkat çekti.



Hermes şirketiyle olan anlaşmanın, 12 Mayıs 2006 tarihinde imzalandığını ve bunun yüzde 67’sinin yabancı yatırımcılardan oluşmakta olduğunu kaydeden Fileleftheros ise, anlaşmanın Hermes şirketinin 25 yıllığına Larnaka ve Baf havalimanlarını idare etmesini öngördüğünü anımsattı.



2031 yılından itibaren, havalimanlarının idaresinin Rum Yönetimi’ne geçeceğini ve Rum Yönetimi’nin her yıl havalimanlarının faaliyetlerinden ortaya çıkan gelirlerin yüzde 33’ünü aldığını da kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin şu ana kadar bu kaynaktan 417 milyon Euro gelir elde ettiğini kaydetti.



Gazete 2017 yılındaki gelirin ise yaklaşık 50 milyon Euro civarında olduğunu ekledi.



Politis gazetesi haberinde “Ercan havalimanıyla ilgili olarak Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’le birlikte Meclis’te vatanseverlik şovu yapıldığı” yorumunda bulundu.



Rum Sayıştayı’nın, Ercan havalimanının faaliyette bulunmasıyla ilgili olarak, Hermes şirketine yönelik tazminatın hesaplanması formülünde değişiklik isteyerek, Rum Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Alekos Mihailidis’le yeni bir çatışmaya girdiğini yazan gazete, bazı milletvekillerinin Ercan havalimanı aracılığıyla seyahat eden Rumların vergilendirilmesini istediğini ekledi.



Alithia gazetesi ise “Hermes’le Karmaşık Formül- Sayıştay’a Göre Potansiyel Yolcular Kim” başlıklı haberinde, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın, KKTC’den seyahat edenleri takip etmekte olduğunu yazdı.



Gazete, hükümetin ise büyük resmi gördüğünü; “devletin Hermes’le olan anlaşmayla bir kuruş bile ödemeden iki yeni havalimanı elde ettiğini, aynı zamanda 418 milyon Euro gelir elde edildiğini” yazdı.



Rum Yönetimi’nin 2006 yılından bu yana şirkete 46 milyon Euro tazminat ödediğini yazan gazete, 2006–2008 yılları için 12 milyon Euro, 2009–2014 yılları içinse 33,7 milyon Euro ödendiğini ekledi.