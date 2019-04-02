EOKA’nın kuruluşuna kutlama

EOKA’nın 1955’te silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla dün Güney Kıbrıs’ta törenler yapıldı

EOKA örgütünün 1955’te silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla dün Güney Kıbrıs’ta törenler yapıldı.

Resmi tören dün sabah saat 10.00’da Lefkoşa’daki “Ay.Yoanni” Kilisesi’nde düzenlenen ayinle yapıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris ile birlikte, Hapishanede Gömülü EOKA’cı Mezarlığı’nı ziyaret etti. Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hristomos ise burada dualar okudu.

Anastasiadis, dün ayrıca saat 16.00’da, 1955-59 EOKA Mücadelecileri Derneği’nin, “Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu”nda düzenlediği törende yer aldı.

Rum siyasi partiler ve bazı yetkililer, EOKA örgütünün 1955’te silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü olan 1 Nisan dolayısıyla açıklamalar yaptı.

Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, 25 Mart ve 1 Nisan yıldönümlerinden de söz ederek bunların “ikiz” olduğundan söz etti ve ikisinin de aynı anneye, özgürlüğe sahip olduğunu savundu.

PARTİLER

DİSİ yaptığı açıklamada, “bugün çağdaş Kıbrıs tarihinin, Kıbrıslı mücadelecilerin ulusal örgütünün, ulusal kurtuluşunun parlak sayfasını andıklarını” ifade etti.

DİKO, 1 Nisan 1955-59 mücadelesinden söz ederek, bu mücadeleyle birlikte Kıbrıs helenizmin geleceğinin kurulduğunu ifade etti.

Tarih sürecinde, Kıbrıs helenizminin koruma kalkanı olarak ortaya çıkan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulması ve bağımsızlık başarılarının göz ardı edilemeyeceğini, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin, Türkiye’nin “hakkaniyete aykırı planları” karşısında göz bebeği şeklinde korunmasında fayda bulunduğunu da belirtti.

EDEK, 1955-59 ulusal kurtuluş mücadelesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulmasına yol açtığına işaret ederek, bu mücadelecilere yönelik minnettarlıklarının, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin korunması olduğunu ifade etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi de birer açıklama yaparak, 1955-59 mücadelesinin ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin korunmasının önemini vurguladı.



