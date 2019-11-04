ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım

Türkiye’nin sondaj gemisinin Baf’ın batı bölgesinden ayrılmış olmasına karşın, yaşanan gerginliğin İtalyan ENI ve ortağı Total şirketlerini etkilediği, bu şirketlerin enerji planlarında değişiklik yapma yönüne gittiklerini iddia edildi

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) birçok parselde hak sahibi olduğu iddia edilen İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerinin, enerji alanındaki programlarına 7’nci parselden başlama planlarını, Türkiye’nin de etkisiyle, değiştirdikleri iddia edildi.

Kathimerini gazetesi; “ENI ve Total’den 7’nci Parselde Geri Adım – 7’nci Parselden Fransız-İtalyan Geri Adımı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin sondaj gemisinin Baf’ın batı bölgesinden ayrılmış olmasına karşın, yaşanan gerginliğin İtalyan ENI ve ortağı Total şirketlerini etkilediği, bu şirketlerin enerji planlarında değişiklik yapma yönüne gittiklerini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Fatih sondaj gemisinin bölgeden ayrılmış olmasına karşın, Türkiye’nin eylemlerinin ayak izlerinin, Güney Kıbrıs tarafından söz konusu parselde sondaj yapmakla yetkilendirilen ENI ve Total ortaklığının enerji planlamalarında değişikliğe gitmelerine sebep olduğunu öne sürdü.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, söz konusu iki şirketin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine 7’nci parselden başlama niyetlerinde değişikliğe gittiklerini, buna sebep olarak ise; Rum hükümetiyle imzaladıkları anlaşmaların, diğer parsellerden başlanmasını elzem kıldığı bahanesini gösterdiklerini savundu.

ENI ve Total ortaklığının, doğrulama sondajıyla enerji programını 7’nci parselden başlatma planında değişikliğe giderek, yetki sahibi diğer parsellerden başlangıç yapma düşüncesi içerisinde girdiği yönünde bilgiler bulunduğunu vurgulayan gazete, buna karşın, şirketlerin bu hareketinin, 7’nci parselden tamamen çekilme anlamına gelmediğini de iddia etti.

Gazete, Fransız ve İtalyanların enerji planlarının, sondaj platformu bölgeye geldiğinde netleşeceğini, platformun ise Ocak ayının ilk yarısında bölgede olmasının beklendiğini aktardı.

