ENI-Total Nisan başında yeni sondaj yapacak

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, ENI-Total hesabına sondaj yapacak geminin, Mısır’daki sondaj çalışmasını tamamladığını ancak bölgeye gelişi konusunda kesin tarih verilemeyeceğini söyledi, “Mart sonu-Nisan başında” ifadesini kullandı

Alithia “Kıbrıs MEB’inde Sondajlar Yeniden Başlıyor” başlıklı haberinde, İtalyan ENİ ve Fransız Total şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun Mart sonu-Nisan başında yeni sondaj yapacağını haber verdi.

Habere göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, konsorsiyumun yeni sondaja başlayacak olmasının Rum enerji programının normal şekilde devam ettiğinin de teyidi olduğu görüşünü ortaya koydu. Kusios, ENI-Total hesabına sondaj yapacak geminin, Mısır’daki sondaj çalışmasını tamamladığını ancak bölgeye gelişi konusunda kesin tarih verilemeyeceğini söyledi, “Mart sonu-Nisan başında” ifadesini kullandı.

SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE TOPLANDI

Aynı gazete “Doğu Akdeniz Savaş Gemisi Doldu” başlıklı haberinde ise şu anda Doğu Akdeniz’de Yunanistan, ABD, Fransa, Türkiye, Mısır ve Rusya’nın savaş gemileri bulunduğunu, savaş gemilerinin bölgede toplanmasının gerek sözde “Rum MEB’i”ndeki enerji yataklarına gerek Suriye ve Libya’ya verilen önemin göstergesi olduğunu yazdı.

Haberde bölgede toplanan savaş gemileri arasında Fransa’nın, Rafale savaş uçaklarını taşıyan Charles De Gaulle uçak gemisinin ve Türk araştırma gemisi Oruç Reis’in dikkat çektiği kaydedildi. İki Türk fırkateyninin uzaktan refakat ettiği Oruç Reis’in sismik araştırma kablolarını yaymış vaziyette 4’üncü parsele ulaştığı, Yavuz sondaj gemisinin de, destek gemileri eşliğinde 8’inci parselde bulunduğu bilgisini verildi.

AVRUPA HALK PARTİSİ’NDEN DESTEK

Alithia, Avrupa Halk Partisi yeni başkanı Donald Tusk’un, Avrupa Halk Partisi ailesi toplantısı çerçevesinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Brüksel’de gerçekleşen görüşmesi sırasında Güney Kıbrıs’ın “toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını her alanda koruma” çabasına destek vaadinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında bilgi verdiği Tusk’a “Türkiye’nin Kıbrıs’a karşı ihlalleri Avrupa ilke ve değerlerinin de ihlalidir” dediğini anlattı.

Neofitu Tusk’un, Avrupa Konseyi başkanı iken Rum yönetimine verdiği desteği hatırlattıktan sonra, bu yeni sıfatıyla tutarlı şekilde desteğini sürdüreceğini belirttiğini ve “egemenliğinizin ve toprak bütünlüğünüzün ihlali Avrupa’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün de ihlali demektir” dediğini anlattı.