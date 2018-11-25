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“En kötü şekil konfederasyon”

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DİSİ Başkanı Neofitu, en kötü şeklin konfederasyon olduğunu söyledi

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“En kötü şekil konfederasyon”
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, bir araya gelerek Kıbrıs sorununu ele aldı.

Alithia gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ,birlikte karar verildiği şekliyle, Ulusal Konsey kararlarına ve Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesine, bir diğer deyişle, iki kesimli, iki toplumlu federasyona  bağlı kalmaya devam ettiğini dile getirdiğini yazdı. 
Papadopulos ayrıca hiçbir şekilde iki devlete dayalı çözüm veya konfederasyon çözümleri görüşmeye hazır olmadıklarını da dile getirdi. Papadopulos, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, arzu edilenin,  Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların refah ve barış koşulları içerisinde yaşayacağı, yabancı ordular, garantörlük ve müdahale hakları olmaksızın, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm olduğunu ifade etti. 
DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise, her iki partinin de, “işgal orduları”, yabancı bağımlılıklar olmaksızın, AB içerisinde normal bir devletle, iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm yönündeki BM parametreleri içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin kararlara destek verdiğini ifade etti. 
Neofitu, Papadopulos ile birlikte, Kıbrıs sorununda ne istemediklerini ve hiçbir zaman iki devlete dayalı çözümü ya da daha da kötüsünü desteklemediklerini söyledi. 
En kötü şeklin ise konfederasyon olduğunu söyleyen Neofitu, “Bir yandan egemenlik veriyorsunuz, diğer yandan da Rum devletinde söz sahibi olan egemen bir devlete sahip oluyorsunuz” ifadesini kullandı.
 

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