En fazla ölüm Baf’ta

Güney Kıbrıs’taki koronavirüsten ölenlerin 5’i Baf bölgesinden, 3’ü Larnaka, 2’si Güney Lefkoşa ve 2’si de Limasol’dan kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 72.5

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarıyla ilgili istatistikler açıklandı.

Rum basını, Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kamu Sağlığı ve Epidemiyolojik Bölümü Öğretim Görevlisi Yorgos Nikolopulos tarafından açıklanan verilere geniş şekilde yer ayırdı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta her 4 koronavirüs vakasından 1’nin tedavi gördüğünü, bunların yaş ortalamasının ise 65 olduğunu yazdı.

Gazete, 7 Nisan tarihine kadar kayda geçen her 5 vakadan 1’nin (yüzde 21.1) planlanan ya da rastlantı ile yapılan testler sonucu tespit edilmesinin de endişe yarattığını belirtti.

Bu kişilerin asemptomatik vakalar olduğuna da dikkati çeken gazete, uzmanların bu durumu “tehlikeli” olarak addettiğini de yazdı.

Habere göre, koronavirüs nedeniyle 7 Nisan tarihine kadar 14 ölüm (dün 1 ölüm vakası daha eklendi) kaydedilirken ölüm oranı, yüzde 2.8 olarak verildi. Hayatını kaybeden 14 kişiden 12’sinin erkek olduğu da ifade edildi. Ölümlerden 5’i Baf bölgesinden, 3’ü Larnaka, 2’si Güney Lefkoşa ve 2’si de Limasol’dan kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 72.5 olarak belirlendi.

Gazete yoğun bakımda entübe şeklinde tedavi gören vaka sayısının 23 olduğunu, bunlardan 13’ünün (yüzde 11)yoğun bakımda kalmaya devam ettiğini yazdı.

Vakalardan yüzde 45.5’nin tedavi görüp taburcu olduğunu yazan gazete, sağlık sektöründen olan vaka sayısının ise yüzde 25.4 oranıyla, yüksek olarak kalmaya devam ettiğini belirtti.

Sağlık sektöründen olan vakaların yüzde 5.7’sinin doktor, yüzde 3.2’sinin hemşire/hasta bakıcı, yüzde 2.2’sinin diğer sağlık çalışanları, yüzde 4.3’nün ise hastanelerdeki diğer çalışanlar olduğunu belirten gazete, koronavirüs ile enfekte olan hastaların profilinin de incelendiğini buna göre vakaların, yaş ortalaması 48.5 olmak üzere, yüzde 51’nin erkek, yüzde 49’nun kadın olduğunu yazdı.

Teyit edilen koronavirüs vakaları arasında yüzde 5.6 oranına denk gelen 27 bebek, çocuk ve ergenin de bulunmasının da ilgi çekici olduğunu yazan gazete, vakalardan 317’sinin (yüzde 65.5) 18-59 yaş, 140’ının (yüzde 28.9) 60 yaş üstü olduğunu belirtti.

Habere göre, vakalardan (toplam vaka sayısı 493 olarak baz alındı)177’si (yüzde 35.9) Güney Lefkoşa; 122’si (yüzde 25.2)Larnaka bölgesi; 90’ı (yüzde 18.3) Baf bölgesi; 58’i (yüzde 11.8) Limasol Bölgesi; 31’i (yüzde 6.3) “Mağusa bölgesi”; 13’ü (yüzde 2.6) İngiliz Üsler bölgesinden.

Araştırmada ayrıca koronavirüs semptomları göstermeyen vakaların büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluştuğunun ortaya çıktığını yazan gazete, bu kişilerin yaş ortalamasının 44 olduğunu belirtti.

Semptom göstermeyenlerin büyük bir çoğunluğunun 0-44 yaşları arasında olduğunu belirten gazete, 30-39 yaş aralığında yüzde 17.5; 40-49 yaş aralığında ise yüzde 14 oranın kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, ileriki yaşlar için de asemptomatik vakalar bulunurken 50-59 yaş arasında yüzde 15.3; 70-79 yaş arasında ise yüzde 15.3’lük bir oran kaydedildi.