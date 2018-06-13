banner107
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
7 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
604 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
90 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
25 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
41 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
120 0
banner82
banner147

"En büyük tehlike bölünme"

banner27

"En büyük tehlike bölünme"
banner137

AKEL Polit Büro üyesi Stefanos Stefanu, Kıbrıs için “işgalden sonraki en büyük tehlikenin, bölünmenin kalıcı hale gelmesi ve Türkiye’nin adadaki varlığı” olduğunu iddia etti.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Atina’daki bir etkinlikle konuşma yapan Stefanu, “bölünmenin kalıcı hale gelmesinin, Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili taleplerinde artışa sebep olacağını” öne sürerek, gerek Kıbrıs Rum toplumu, gerekse Türkiye içerisinde BM çerçevesi dışındaki bir çözüm konusunda yükselen seslerin, kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.
Habere göre Stefanu, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin bulunduğunu ve tüm güçlüklere rağmen, BM’nin çıkmaz ilan etmediğini söyledi.
Stefanu, liderlere siyasi ve tarihi sorumluluk üstlenerek, müzakereleri Crans Montana’da kaldığı yerden devam ettirme çağrısında bulundu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.