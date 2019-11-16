ELAM’dan 15 Kasım protestosu

ELAM Gençlik Cephesi, düzenlediği yürüyüşle KKTC’nin ilanını kınadı

KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta bazı örgütler kınama etkinliği düzenledi.

ELAM Gençlik Cephesi, Lefkoşa şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşle KKTC’nin ilanını kınadı.

AKEL de KKTC’nin ilan edilmesinin 36’ıncı yılını kınamak amacıyla, dün akşam saat 19:00’da, her yıl olduğu gibi “Orfea Barikatı”nda (Mağusa kapısı bölgesi) “anti işgal” etkinliği yaptı.

Öte yandan Rum siyasi partiler, KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümünü kınayan açıklamalar yaptılar.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, yaptıkları açıklamalarda, olup bitenler konusunda Türkiye’yi suçlu göstererek, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına ilgi duyan tüm uluslararası oyunculara sert mesajlar gönderdiğini yazdı.

Habere göre partiler açıklamalarında ayrıca KKTC’nin ilan edilmesini kınayarak, Berlin’deki üçlü görüşme öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik telkinlerde bulundu.

DİSİ açıklamasında, Kıbrıs sorununun tek çözümünün, iki kesimli iki bölgeli federasyon çerçevesi içerisinde iki toplumun birlikte var olması şeklinde olduğunu belirtti.

AKEL, Berlin’de gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmeden on gün önce, tüm siyasi liderliğe, partilere ve halka, Kıbrıs sorununun ve Kıbrıs’ın kendisinin, kritik hatta tehlikeli olan anlara girilmekte olduğu bilincine varmaları çağrısında bulundu.



AKEL açıklamasında “işgal, istila, kolonizasyon, şovenizme” karşı duran Kıbrıslı Türklere yönelik de dostluk ve kardeşlik selamı gönderdi.

DİKO yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun, “işgalin” ardından 45 yıl ve KKTC’nin ilanından 36 yıl sonra, “askeri işgalin” sonlandırılması sorunu olarak kalmaya devam ettiğini ileri sürdü.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise yaptığı açıklamada üçlü görüşmede çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Rum Dayanışma Hareketi bugünkü koşullarla, görüşmelerin felakete neden olacağını belirtti.

Vatandaşlık İttifakı Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sonuç verici müzakerelerin var olması için elverişli bir ortamın yaratılması temennisinde bulunurken Rum tarafının tüm ihtimallere hazır olması çağrısında da bulundu.

