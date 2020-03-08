ELAM yine eylemdeydi

Tüm geçiş kapılarının kapatılmasını isteyen ELAM, Ledra Caddesi’nde yine eylem yaptı. Yunan milli marşını okuyan eylemciler “Kıbrıs Helen’dir” sloganları attı

“Barikatların Kapatılması İçin Partiler Üstü İnisiyatif Grubu” adlı oluşum, önceki akşam Lokmacı kapısı karşısında, “Uzun Yol” diye tabir edilen Ledra Caddesi sonunda yürüyüş gerçekleştirerek KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki bütün kara kapılarının kapatılması talebiyle eylem yaptı.

Sigmalive’in haberine göre ELAM Başkanı ve milletvekili Hristos Hristu önderliğinde gerçekleştirilen eylemin yürüyüş safhasında “şimdi bütün barikatları kapatın”, “federasyoncular elinizi çekin, Kıbrıs satılık değil, Helen’dir”, “Elinizi Milli Muhafızlardan Çekin” ve “İsak-Solomu Sizi Hiç Unutmayacağım” şeklinde sloganlar atıldı.

Bazı eylemcilerin Yunan bayrakları taşıdığı eyleme Solomos Solomu’nun babası Spiros ve Solomu ailesi üyeleri de katıldı. Uzun Yol’a yürüyen gruba ELAM Başkanı ve milletvekili Hristos Hristu, milletvekili Linos Papayannis ve Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi öncülük etti.

Hristos Hristu eylemcilere hitap ederken, “Eylemin Rum yönetimine bütün utanç barikatlarını kapatın mesajı verdiğini” belirterek, “vatandaşlarımızı Türkiye’nin bizim için hazırladığı felaketlerden korumak istiyoruz” dedi.

Hristu “ELAM’ın yıllardan beridir istediğini istiyoruz, bütün barikatları derhal kapatın. Barikatların açılması Kıbrıs sorununun çözümünü gündeme getirmedi, hizmet ettiği tek şey sahte devletin ekonomik çıkarlarıdır” dedi.

Solomu ailesi adına konuşan Haralambos Kapetanios ise kapıların “kesin ve sürekli olarak kapatılması gerektiğini, kapatma kararından rahatsız olanların çıkar çevreleri olduğunu” söyledi.

Göstericiler Yunan milli marşını okudukları yaklaşık bir saat süren eylemin ardından sloganlar atarak dağıldı. Eylem sırasında Rum polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı, Barış Gücü’nün de ara bölgede ayırt edilir bir varlık gösterdiği kaydedildi.