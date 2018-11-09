ELAM, sınır kapılarının kapatılması istiyor

Güney Kıbrıs'taki ELAM partisinin, sınır kapılarının kapanması için topladığı ilk 10 bin imzayı dün Rum Başkanlığına teslim ettiği bildirildi

Güney Kıbrıs’ta, “Ulusal Halk Cephesi” olarak bilinen aşırı sağ eğilimli ELAM partisinin, sınır kapılarının kapanması için topladığı ilk 10 bin imzayı dün Rum Başkanlığına teslim ettiği haber verildi.



İmzaları Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’ın teslim aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun açıklamalarına yer verdi.



Gazeteye göre ELAM’ın meclise girişinden bu yana, Rum Ulusal Konseyi’ne “ülkenin işgalini bizzat finanse etmeyi durdurmaları konusunda bir öneri sunduklarını” dile getiren Hristu, “sınır kapılarıyla birlikte suçların arttığını, yasadışı rejimin de tanınmakta olduğunu” iddia etti.



Önümüzdeki günlerde Derinya kapısının açılmasının söz konusu olduğunu da dile getiren ELAM, kendileri için buranın Tasos İsaak ile Solomos Solomu’nun hayatlarını kaybettiği yer olduğunu ve burasının “işgal altındaki bölgelerdeki yasadışı rejimi desteklemek için yollar açmaları gereken değil, bu kahramanlar için heykeller dikmeleri gereken sembolik bir yer olduğunu” iddialarına ekledi.