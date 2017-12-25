EBRD’den Güney Kıbrıs’a 270 milyon euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Güney Kıbrıs’a 270 milyon Euro yatırım yaptığı bildirildi

Alithia gazetesi EBRD’nin Güney Kıbrıs ofis Müdürü Libor Krkoska’yla yaptığı röportaja yer verdi.

Habere göre EBRD’nin Güney Kıbrıs ekonomisine ne kadar yatırım yaptığı sorusuna karşılık Krkoska, 270 milyon Euro cevabını vererek, bunun, Güney Kıbrıs’ta faaliyete başladıklarından itibaren yılda 70 milyon Euro anlamına geldiğini belirtti.

Büyük bir miktarın Kıbrıs Bankası ve Hellenic Bank’ın hisselerine, ayrıca ticari amaçlara yönelik finansmanlara gittiğini söyleyen Krkoska, bu finansman kolaylıklarının, ekonomiye önemli etkileri olan küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığını kaydetti.

EBRD’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmetleri vermeye başladığını ifade eden Krkoska, şimdiye kadar kendilerini geliştirmeleri ve yeni kadrolar yaratılması için 80’den fazla şirkete yardımcı olduklarını belirtti.

Krkoska, yenilenebilir enerji kaynakları alanında da yatırımlarının olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın, EBRD’nin finansmanlarının en büyük kullanıcılarından olduğuna işaret eden Krkoska, Güney Kıbrıs’ın, bankanın faaliyette bulunduğu en aktif üç ülke arasında olduğunu söyledi.

Enerji konusunda, Afrodit yatağından Mısır’a boru hattı inşa edilmesi gibi projeleri finanse etmek için Güney Kıbrıs ya da diğer ülkelerle görüşmeler yapıp yapmadıklarının sorusuna karşılık Krkoska, görüşmeler yaptıklarını ancak herhangi bir anlaşmaya imza atmaya yakın olmadıklarını belirtti.

Bölgenin enerji açısından kalkınmasına ilgi gösterdiklerini ifade eden Krkoska, Mısır, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde de aktif olduklarını belirterek, bölge için enerji sektörünün çok önemli olduğunu söyledi.

Krkoska, enerji programlarının ekonomik olarak sürdürülebilir ve diğer ilgili taraflarca desteklenmesi önkoşuluyla, gerekmesi durumunda bu yöndeki projeleri finanse etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

EBRD’nin KKTC’deki faaliyetlerinin sorulması üzerine ise Krkoska, Avrupa Komisyonu’yla birlikte, Kıbrıslı Türk küçük ve orta ölçekli işletmelere Kıbrıs sorununun çözümü durumunda hazır olmaları için seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olacak programlarının olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşmanın olmamasına ilişkin üzüntüsünü dile getiren Krkoska, “Böyle bir şey sadece küçük ve orta ölçekli işletmeler değil, iki toplumlu programlara da yönelik olan finansmanların yayılmasına olumlu etki edecekti” dedi.