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EastMed boru hattıyla ilgili ileriki adımlar hızlandı

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Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında İsrail ile Güney Kıbrıs gazını Avrupa’ya taşıyacak olan EastMed boru hattıyla ilgili deniz altı doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin hazırlık faaliyetleri konusunda müteahhitlerin seçilmesine yönelik ihale prosedürünün başladığı kaydedildi

EastMed boru hattıyla ilgili ileriki adımlar hızlandı

 Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında İsrail ile Güney Kıbrıs gazını Avrupa’ya taşıyacak olan EastMed boru hattıyla ilgili ileriki adımların atılmaya başlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, deniz altı doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin hazırlık faaliyetleri konusunda müteahhitlerin seçilmesine yönelik ihale prosedürünün başladığını belirtti.

Gazete, farklı paydaşlar arasındaki yetkilerin ön tespiti ve planlaması için müteahhitlerin seçilmesi amacıyla rekabetçi diyaloğa yönelik süreçlerin açıklandığını yazarken; bunun, kıyı ve kara bölümündeki bin 470 kilometrelik boru hattıyla ilgili olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, EastMed boru hattının tasarımının yapılmasını üstlenen IGI Posedion konsorsiyumunun, EPCI (Engineering, Procurement, Construction and İnstallation) için rekabet diyaloğu açıkladığını yazdı.

Gazete, bunun; boru hattının teknik koşullarına ilişkin planlamanın ve diğer alt yapıların ayrıntılı  şekilde gerçekleştirilmesini üstlenmek isteyen paydaşların teklif vermesiyle ilgili bir ihale olduğunu belirtti.

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