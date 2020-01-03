EastMed boru hattı projesine ABD'den destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Yunanistan’da yayın yapan ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin EastMed boru hattı projesi anlaşmasına yönelik desteğini dile getirdiği bildirildi

ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanan EastMed boru hattı projesi anlaşmasına yönelik açık desteğini ilan etti.

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Yunanistan’da yayın yapan ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin EastMed boru hattı projesi anlaşmasına yönelik desteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Sözcü açıklamasında, “Kıbrıs’ın deniz kaynaklarının Kıbrıslıların faydası yönünde gelişmesini umut ettiklerini ve Kıbrıs’ın deniz kaynaklarını geliştirme yönünde sürdürülebilir ticari yolları desteklediklerini” ifade etti.

ABD’li sözcü ayrıca, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın karasularında yaptığı yasal olmayan sondajlar ve Libya’yla imzaladığı sınır belirleme anlaşması sebebiyle yarattığı kışkırtmalardan endişe duymayı sürdürdüklerini” de sözlerine ekledi.

RUM SİYASİ PARTİLERİ ANLAŞMADAN MEMNUN

Gazete bir diğer haberinde ise Rum siyasi partilerinin EastMed anlaşmasının imzalanmasından duydukları memnuniyeti dün yaptıkları açıklamalarla dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre DİSİ, AKEL, DİKO ve EDEK’ten yapılan açıklamalarda, anlaşmanın imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı hususlardaki görüşlerini de açıkladılar.

Özellikle AKEL’in açıklamasında, anlaşmanın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları çerçevesinde imzalandığının” iddia edilmesine karşın “doğalgazın Kıbrıs sorununun çözümünün ileri götürülmesi ve Türkiye’nin faaliyetleriyle yol açtığı gerginliğin azaltılması yönünde değerlendirilmesi gerektiği görüşünü benimsemeye devam edildiği” vurgulandı.

DİKO partisi ise, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki MEB sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın da imzalanması çağrısında bulundu.