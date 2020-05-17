EastMed anlaşması Rum Meclisi'nde onaya sunuluyor

Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan arasında imzalanan ve bölgedeki doğal gazın Avrupa’ya taşınmasını öngören EastMed boru hattıyla ilgili anlaşma, onay için Rum Meclisi’ne gidiyor.

Simerini gazetesi EastMed boru hattı anlaşmasının onaylanması amacıyla Rum Meclisi’ne gideceğini yazdı.

Anlaşmanın, anayasanın ilgili maddesi gereğince onaylanması gerektiğini yazan gazete, anlaşmaya müdahil olan diğer ülkelerin anlaşmayı zaten onayladığını anımsatırken anlaşmanın artık Rum Yönetimi için bağlayıcı olacağını belirtti.

Gazete, anlaşmanın Meclis’te ele alınması sırasında, zaman zaman Türkiye’ye yönelik boru hattına destek verenler göz önünde bulundurulduğu zaman, buna karşı oy verecek ya da çekimser kalacak partilerin veya milletvekillerin var olup olmayacağının ve de hangi argümanları ortaya koyacaklarının ise ilginç olacağına dikkati çekti.

Gazete, diplomatik bilgilere atıfta bulunarak, koronavirüs krizine rağmen İsrail’in EastMed ile ilgili niyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını, bununla birlikte Rum Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı mesajların, “koronavirüs nedeniyle ortaya çıkması mümkün olan gecikmeler göz önünde bulundurularak sürecin karar verildiği şekilde ilerleyeceği” yönünde olduğunu belirtti.

Gazete, yine diplomatik kaynakların enerji konusuyla alakalı dile getirilenlere atıfta bulunarak, ay sonunda, pozitif anlamda yeni açıklamaların olacağını, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Exxon, ENI ve Total şirketlerinin bölgeden ayrılacaklarına dair bir açıklama yapmadıklarını yazdı.

Exxon şirketinin, başka bölgelerdeki ilgisine, dünyadaki petrol şirketlerini vuran krizin sonucu olarak- petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle-son verdiğini, ancak çalışmalarını yaklaşık bir yıl ertelemekle birlikte Güney Kıbrıs’ta kalacağını yazan gazete, EastMed projesinin sürdürülebilirliğinin ise incelemelere dayanacağını belirtti.

Gazete, İtalya ile Güney Kıbrıs arasında diplomatik veya enerji alanında herhangi bir sorununun bulunmadığına da dikkati çekti.