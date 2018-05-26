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“Dünyayla alay ediyorlar”

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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’dan Anastasiadis’e sert suçlama. Kiprianu “Önemli olan kamuoyu önünde ne dedikleri değil Genel Sekreter’e ne yazdıklarıdır” diyerek Anastasiadis’i, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını istediklerini söylerken “dünyayla alay etmekle” suçladı

“Dünyayla alay ediyorlar”
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümeti, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını istediklerini söylerken “dünyayla alay etmekle” suçladı. Kiprianu “Önemli olan kamuoyu önünde ne dedikleri değil, BM Genel Sekreteri’ne gönderdikleri mektuplarda yazdıklarıdır” dedi. 
Haravgi’nin “AKEL Genel Sekreteri: Kıbrıs Sorununda ‘Dünyayla Alay Ediyorlar’… Hükümet Sözcüsü AKEL’in Eleştirme Nedenini Soruyor” başlıklı haberine göre Kiprianu ile Sözcü Prodromu arasındaki sert çatışma Kiprianu’nun RİK’in bir programında yaptığı eleştiriler üzerine başladı.
Habere göre, “Madem müzakerelere Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlamayı ilk önce kendilerinin istediğini söylüyorlar o zaman neden Akıncı’nın önerisine derhal cevap vermediler?” diye soran Kiprianu şunları ekledi:
“Bunun yerine başka bir şey söylediler, bu da diyaloğun yeniden başlamasından başka her şeye yaradı. Sayın Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektup, 30 Haziran çerçevesinden söz ediyordu.”
Rum Sözcü Prodromos Prodromu da Anastasiadis’in “diyaloğun, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını geçen temmuzda istediğini” söyledi ve AKEL’i, “sürekli Akıncı’dan söz etmekle” suçladı. 
Gazete, Anastasiadis’e göre Akıncı’nın, stratejik anlaşma istediğini, ardından da garanti anlaşmalarının, tek yanlı müdahale hakkının ve Türkiye’nin, kesin sonlanma olmaksızın 15 yıl boyunca askerî varlık göstermesini istediğini söyleyen Prodromu’nun (AKEL’e), “Bunları kabul ediyorlar mı? Kabul etmediklerini biliyoruz. Kabul etmiyorlarsa Sayın Anastasiadis’e bu eleştiri neden?” diye sorduğunu yazdı. 

 

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