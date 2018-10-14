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Dünyanın en uzun direkt uçuşu 17 saat 25 dakika sürdü

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Singapur Hava Yolları, dünyanın en uzun direkt uçuşunu gerçekleştirdi. Şirket, ilk Singapur-New York seferini 17 saat 25 dakikada tamamladı

Dünyanın en uzun direkt uçuşu 17 saat 25 dakika sürdü
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Singapur'daki Changi Havalimanı'ndan kalkan uçak ABD'deki Newark Havalimanı'na indi.

Uçuşta 19 bin kilometreden fazla yol katedildi.

Seferin ortalama 18 saat 25 dakika süreceği açıklanmıştı.

Diğer en uzun uçuş seferleri Amerikan United Hava Yolları tarafından sağlanıyor.

United Hava Yolları'nın Houston-Sydney seferi 17 saat 20 dakika, Los Angeles-Singapur seferi 17 saat 15 dakika sürüyor.

Singapur Hava Yolları, BBC'ye yaptığı açıklamada uçuştaki birinci sınıf koltukların tamamen satıldığını söylemişti.

Havayolları premium ekonomi sınıfı koltuklarda da "sınırlı sayıda" bilet kaldığını açıkladı.

Uçakta standart ekonomi sınıfından bilet satılmadı.

'İki finansal merkez arasında'

Birinci sınıf yolcularına uçuş sırasında tercih ettikleri zaman diliminde iki sefer yemek servisi yapıldı. Bunun dışındaki zamanlarda da içecek servisi vardı. Uçaktaki koltuklar yatağa da dönüşebiliyor.

Premium ekonomi sınıfı yolcularına ise üç kez belirli vakitlerde yemek servisi yapıldı ve aralarda içecek servisinde bulunuldu.

Singapur Hava Yolları'nın uçuş için kullandığı Airbus'ın çift motorlu A350-900 ULR uçağı, 161 yolcu kapasiteli. Uçakta 67 birinci sınıf yolcusu, 94 premium ekonomi sınıfı yolcusu vardı.

Uçuşta yer alan havacılık uzmanı Geoffrey Thomas kalkıştan önce, "Bu hat iki büyük finansal merkez arasında. Bu nedenle bu uçağı iş insanlarıyla ya da aktarmasız uçuşun rahatlığını yaşamak isteyen varlıklı yolcularla dolduracaklar" demişti.

Thomas, aktarmasız uçuş başlatılan yolculuk rotalarına ilginin arttığını da kaydediyor.

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