Dörtyol'daki kilise için Güney'de bağış kampanyası

Mağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde (Prastio) bulunan “Agios Georgios” kilisesinin idamesi için, Güney Kıbrıs’ta bağış kampanyası başlatıldı.

Kilisenin idame ettirilmesi için istenen gerekli paranın toplanmasına ilişkin kampanyanın gelişme halinde bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bağış kampanyası başlatma sorumluluğunu “Konstantia Metropolitliğinin desteğiyle Mağusa Dörtyol Belediye Meclisi, Mağusa Dörtyol Göçmen Derneği ve Agios Georgios Kilisesi Kilise Komitesi’nin üstlendiğini” yazdı.

Kampanyanın başlatılması için Rum İçişleri Bakanlığından izin alındığını da kaydeden gazete, kampanyanın amacının en az 30 bin Euro toplanması olduğunu belirtti.

Kilisenin idamesine “kendi kendini finanse eden projeler” çerçevesinde, Kültürel Miras Teknik Komite tarafından karar verildiğini de yazan gazete, kilisedeki çalışmaların 2020 yılı içerisinde başlamasının planladığını ekledi.