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Dört geçiş kapısı, 18 Mart’a kadar kapalı kalacak

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Dört geçiş kapısı, 18 Mart’a kadar kapalı kalacak

Rum Bakanlar Kurulu, 29 Şubat’ta kapatılan dört geçiş kapısının, 18 Mart’a kadar kapalı kalmasını kararlaştırdı.
Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüs gündemiyle yaptığı bugünkü toplantısında bir dizi karar aldığını ve bunlardan birinin, geçiş kapılarının kapanma süresinin bir hafta daha uzatılması olduğunu duyurdu.
Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, toplantının ardından yaptığı açıklamaya göre, Rum Bakanlar Kurulu şu kararları aldı:
“1-Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki devlet okulları ile özel okulların geçici olarak kapatılacak. (İlerleyen saatlerde okul isimlerinin açıklanacağı belirtiliyor)
2- 31 Mart’a kadar yapılacak tüm konser, etkinlik ve resmigeçitlerin iptal edildi.
3- 31 Mart’a kadar oynanacak futbol maçlarına seyirci alınmayacak.
4- 75 kişiden fazla kişinin bir arada bulunacağı, ayinler de dahil tüm toplu etkinlikler yasaklandı.”

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