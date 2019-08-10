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Dolandırıcılar Natalıe’nin cenazesinden yararlanmaya çalıştı

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Dolandırıcılar Natalıe’nin cenazesinden yararlanmaya çalıştı
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Yunanistan’ın İkaria adasında kaybolan ve yoğun aramaların ardından cesedine ulaşılan Rum asıllı İngiliz vatandaşı Natalie Christopher (34) için kamuoyunda oluşan hassasiyetten yararlanılmaya çalışıldığı haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler Natalie’nin ölümünden maddi çıkar sağlamak isteyenlerin, cenaze masraflarını gerekçe göstererek kamuoyundan para toplamak için “sosyal konular için bağış web sayfasında” sahte bir adres oluşturulduğu, şikayet üzerine Elektronik Suçla Mücadele Bürosu tarafından bilgisayar aracılığıyla sahtecilik soruşturması başlatıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, ikamet yerini üçüncü ülke olarak belirten sahte hesap sahibinin, soruşturma başlatıldığını anlayınca söz konusu hesabı sildiğini belirterek bir dolandırıcılık söz konusu olduğundan kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

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