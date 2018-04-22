Doherty’den savunma işbirliğine olumsuz yaklaşım

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’nin, ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine olumsuz yaklaştığı ileri sürüldü

Rum basınından Kathimerini gazetesi; “Doherty, Angelidis’in Washington Ziyaretine Olumsuz” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, “ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosu ve iki ülke arasında savunma işbirliği yapılması konusunda olumsuz görüş verdiği” imajına sahip olduğunu yazdı.

Gazete haberinde, 2014 yılında, o dönemin ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James Townsend’in Ada’ya gerçekleştirdiği ziyareti ve bu ziyaret çerçevesinde, tarafların sahip olduğu, iki ülke arasında savunma işbirliği sağlanması ve kurumsallaşması beklentisini anımsattı.

Ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini, nihayetinde iki ülke arasında sadece arama-kurtarma konusunda tatbikatlar ve teröre karşı mücadele konusunda işbirliğine gidildiğini yazan gazete, ABD’nin, ya Kıbrıs sorunu ya da Türkiye’nin canını sıkmamak adına, Güney Kıbrıs ile savunma işbirliği anlaşması imzalamaktan kaçındığını belirtti.

Gazete haberinde, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis'in, 11 Nisan’da Ada’yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanlığı'nın Avrupa ve NATO'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve görüşme sonrasında yapılan açıklamaları da anımsattı.

Habere göre Goffus görüşme sonrasındaki açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın bölgesel rolü ve Güney Kıbrıs’ın ABD’nin bölgedeki müttefik ülkeleriyle geliştirdiği işbirliği konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etmişti.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise, ikili ilişkilerin daha da ilerletilmesi ve derinleştirilmesi konusundaki isteklerinden söz etmişti.

Gazete, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’nin, silah ambargosu konusunda olumsuz görüşlere sahip olduğunu, kısa bir süre önce ABD Kongresi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde gecikme ile ilgili soruları yanıtlarken, Güney Kıbrıs’ın taleplerine ilişkin listeyi sunmadığını, yardım konusunda da İsrail aracılığıyla bunlardan bazılarını temin ettiğini söylediğini yazdı.



