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Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex savaşı

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Türkiye’nin, yayımladığı son NAVTEX ile Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”nin büyük bir bölümünün, kendi kıta sahanlığına girdiğini iddia etti

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Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex savaşı
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 Türkiye’nin 6 Aralık’ta yayımladığı yeni NAVTEX ile Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde sismik araştırmalar yapacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Doğu Akdeniz’de NAVTEX Savaşı… “ başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin, yayımladığı son NAVTEX ile Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”nin büyük bir bölümünün, kendi kıta sahanlığına girdiğini iddia ettiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin yayımladığı ilk NAVTEX’in (1254/18), geçen Perşembe yayımlandığını ve Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i ile “kıta sahanlığı” içerisindeki bölgeleri kapsadığını öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın, bu NAVTEX üzerine hemen karşı NAVTEX (NR 416/18) ilan ettiğini kaydeden gazete, Türkiye’nin NAVTEX’inin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i ve kıta sahanlığı içerisinde yetkisiz ve yasadışı eylemlerle” ilgili olduğu ve bu NAVTEX’in, uluslararası hukukla navigasyon prosedürlerini ihlal ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin Cuma sabahı bir NAVTEX daha (1265/18) yayımladığını belirten gazete, bu NAVTEX’te ise Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin, kendisine eşlik eden “Tanux-1” ve “Apollo Moon” gemileriyle birlikte, uluslararası hukuka göre Türkiye’nin hesabına, Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde sismik araştırmalar yaptığının ifade edildiğini yazdı.

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