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"Doğu Akdeniz doğal gaz deposu"

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Doğu Akdeniz’de bugüne kadar 2 bin 200 milyon ayak küplük (bcm) doğal gaz rezervi bulunduğu, Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki miktarın ise 330 bcm olduğu iddia edildi

"Doğu Akdeniz doğal gaz deposu"
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Alithia gazetesi, Doğu Akdeniz’de bulunan doğal gaz yatakları ve beklentilere ilişkin bir habere manşetten yer verdi.

Gazete, Doğu Akdeniz’in Mısır, İsrail, Lübnan ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bugüne kadar bulunmuş doğal gaz yataklarına yer verdiği haberinde, Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın alternatif enerji kaynağı olduğu iddiasında bulundu.
Gazete, Doğu Akdeniz’de bugüne kadar 2 milyon 200 bin ayak küplük (bcm) doğal gaz rezervi bulunduğunu, Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki miktarın ise 330 milyon bcm olduğunu iddia etti.
Haberde, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz miktarı konusundaki beklentilerin büyük olduğu vurgusu da yapıldı.
ELLİNAS: “ANAHTAR 10. PARSEL”
Öte yandan Haravgi gazetesi, doğal gaz konusunda uzman Haralambus Ellinas’la yaptığı söyleşiye yer verdi.
Ellinas söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’ın MEB’inde yer alan 10'uncu parselde büyük doğal gaz yatağının keşfedilmesi durumunda Güney Kıbrıs’ın bölgenin doğal gaz merkezi haline gelebileceğini iddia etti.

Ellinas, Doğu Akdeniz’deki enerji planlarının ilerleyebilmesi için öncelikle jeopolitik sorunların çözülmesi gerektiğini, bu soruların çözülmemesinin ise planların uygulanmasında her zaman sorun çıkaracağını sözlerine ekledi.

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