Doğrudan Ticaret Tüzüğü netleşiyor

Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunun, Çarşamba günü Brüksel’de yapılacak olan Liderler Zirvesi’nde netleşmesi bekleniyor

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lukas Furlas, Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunun, Çarşamba günü Brüksel’de yapılacak olan Liderler Zirvesi’nde netleşeceğini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Furlas’ın önceki gün yaptığı açıklamalarda, Kıbrıslı Türk milletvekillerinin Brüksel’e giderek, farklı politikacılarla doğrudan ticaretle ilgili temaslarda bulunduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre Furlas, Avrupa Halk Partisi’nin bu konudaki görüşünü yineleyerek, tüzüğün hiçbir hukuki boyutu bulunmadığını ve tartışılacak konular listesinden silinmesi gerektiğini söyledi.

Furlas, tüzüğün tartışılacak konular listesinden silinmesinin farklı siyasi gruplardan da destek görmesi halinde,“çöp kutusuna” atılabileceğini belirterek, eğer oy birliği olmazsa, tüzüğün “tamamen dondurulacağını” ifade etti.

Habere göre Furlas, tüm bu konuların Çarşamba günü netleşeceğini kaydetti.

Avrupa Halk Partisi’nin meselenin yeniden gündeme gelmesine sebep olduğuna dair eleştirilere de yanıt veren Furlas, bazı kesimlerin iddia ettiği gibi, tüzüğün aniden masaya konmadığını ve partinin de bu durumdan sorumlu olmadığını belirterek, tüzüğün askıdaki konulardan biri olduğunu ve Avrupa Parlamentosu’nun başladığı her yeni dönemde, askıdaki konuların siyasi grup başkanları tarafından gözden geçirildiğini söyledi.

Furlas, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bu konuyla ilgili 37 yetkiliyle görüştüğünü ve aldığı dönütlerin olumlu olduğunu da kaydetti.

Haberde ayrıca, Neofitu’nun önceki gün, Dimitris Avrampulos, Jyrki Katainen ve Margariti Shina gibi komiserlerle görüşerek, gerek Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve “Türk tahrikleri”, gerekse Güney Kıbrıs’taki ekonomik durum hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi.