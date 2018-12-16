"Doğalgaz tüm Kıbrıslılara mantıklı şekilde paylaşılacak"

“Bu anlaşma çerçevesinde, doğal gazdan gelecek gelirlerin mantıklı bir şekilde paylaşımına ilişkin olarak, müzakerelerde önceden var olan görüş birliğine gönderme yapacaklarını” dile getiren Prodromu, “dolayısıyla bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yalnızca Kıbrıslı Rumlar adına doğal zenginliği gasp etmeye çalıştığının söylenemeyeceğini” öne sürdü

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, doğal gaz konusunda açıklama yaptı.



Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Euronews’e verdiği demeçte doğal gaz konusunda söylediklerini yorumlayan Rum Sözcü, Anastasiadis’in esasında “doğal ve enerji zenginliğinin tüm Kıbrıslılar adına devletin yetkisinde olduğu sürece, Kıbrıs Türk toplumunun payını alacağının net olması gerektiğini” söylediğini kaydetti.



“Şu an keşif aşamasında olduklarını ve ticari aşamaya gelene kadar birkaç yıl, hatta 5 yıldan fazla bir zaman olduğunun söylenebileceğini” ifade eden Prodromu, dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözülmesi, çözüm için bir anlaşmaya sahip olunması için yeterinden fazla zaman bulunduğunu savundu.



“Bu anlaşma çerçevesinde, doğal gazdan gelecek gelirlerin mantıklı bir şekilde paylaşımına ilişkin olarak, müzakerelerde önceden var olan görüş birliğine gönderme yapacaklarını” dile getiren Prodromu, “dolayısıyla bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yalnızca Kıbrıslı Rumlar adına doğal zenginliği gasp etmeye çalıştığının söylenemeyeceğini” öne sürdü.



Prodromu “bunun tam aksine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları adına hareket ettiğini ve gelirlerin ortaya çıkacağı zaman geldiğinde, tüm Kıbrıs vatandaşları için kazancın paylaşımı mekanizmasının da kesinlikle var olacağını” iddia etti.



Prodromu bir soruya yanıtında ise, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, tüm Kıbrıs vatandaşlarının ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk toplumunun, kendi payına düşeni alacağını söylediğini” yineledi.



Müzakerelerde bu konuda var olan görüş birliğini dikkate aldıklarını belirten Prodromu, “Kıbrıs sorununa, doğal gazı merkezi devletin yöneteceği ve tüm Kıbrıs vatandaşlarının yararlanması için bir yol bulunacağı bir çözüm bulunmasını dört gözle beklediklerini” savundu.