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Doğalgaz ara platformu Güney Kıbrıs MEB'inde

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ENI şirketi adına Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan altıncı parseldeki “Kalipso” doğal gaz yatağında sondaj çalışması gerçekleştirecek olan “Saipem 12000” platformunun dün gece 23:00 sularında yatağa vardığı bildirildi

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Doğalgaz ara platformu Güney Kıbrıs MEB'inde
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Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) sondaj çalışmaları yapacak olan “Saipem 12000” platformu dün gece “Kalipso” yatağına vardı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, ENI şirketi adına Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan altıncı parseldeki “Kalipso” doğal gaz yatağında sondaj çalışması gerçekleştirecek olan “Saipem 12000” platformunun dün gece 23:00 sularında yatağa vardığını yazdılar.
Gazete, platformun varışıyla eş zamanlı olarak, Limasol limanında demirli bulunan İtalya bandıralı iki destek gemisinin de platformu karşılamak üzere bölgeye gittiğini belirtirken aynı saatlerde Türkiye’nin sismik araştırma gemisi “Barbaros’un” da sözde Güney Kıbrıs MEB’inde doğru yola çıktığını iddia etti.
ELLİNAS: “EAST MED BORU HATTI BİR HAYAL”
Öte yandan Alithia gazetesi, enerji uzmanı Haralambus Ellinas’ın Güney Kıbrıs’ın doğal gaz yatırımları ve genel olarak piyasa hakkındaki görüşlerine haberine yer verdi.
Ellinas gazeteye yaptığı açıklamada, doğal gaz fiyatlarının dünya genelinde, son 18 yılın en düşük seviyesinde bulunduğunu, bu durumun 2023-25 yıllarına kadar bu şekilde devam etmesinin beklendiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın çıkarması öngörülen doğal gazın, Rusya doğalgazıyla rekabet edemeyeceğini ifade etti.
Ellinas, “Eastmed” boru hattı projesinin bir hayal olduğunu, AB tarafından finanse edilmediği sürece hayata geçirilemeyeceğini, bu finansman sağlansa dahi yine Rusya doğal gazıyla rekabet edemeyeceğini de vurguladı.
Ellinas, ABD’de kaya gazı üretiminin artması ve AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin, doğal gaza olan talebi azaltacağı görüşünü de ortaya koydu.

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