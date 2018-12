"Doğal zenginliklerin paylaşımı “4'e 1 nüfus oranı üzerinden” yapılmalı"

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis "Kararlaştırılan bir nüfus oranı var, 4'e 1 (4 Kıbrıslı Ruma karşılık 1 Kıbrıslı Türk) ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız.”

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, adanın doğal zenginliklerinin “4'e 1 nüfus oranı üzerinden” yapılmasını teklif etti.



Anastasiadis, söz konusu önerisini Euronews’a verdiği mülakatta yaptı.



Mülakatın içeriği özetle şöyle:



“Soru: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı bu haftasonu Kıbrıs'a gidiyor, bu nedenle Kıbrıs meselesi ile ilgili son gelişmeler ile başlamak istiyorum. Bulunduğunuz aşamada çözüm için müzakereleri yeniden başlatma konusunda gerçekçi bir altyapı olduğunu düşünüyor musunuz?



Anastasiadis: BM Genel Sekreteri Kıbrıs özel danışmanı Lute'un ziyaretinin amacı da zaten bu konuyu görüşmek. O, yeni bir müzakereye oturulması için uygun şartların çerçevesini belirlemekle görevli.



Soru: Ancak Crans-Montana'da düzenlenen Kıbrıs konferansından sonuç alınamamıştı. Sizi şu an bir şeylerin değiştiğine inandıran şey nedir? Türk tarafı güvenlik, garantiler, müdahale hakları ve adadaki askeri varlık konusunda herhangi bir değişiklik yapmadı. Sizin masaya koyacağınız yeni öneri nedir?



Anastasiadis: Bu kez ne farklı olur bilmiyorum ama umut etmek istiyorum. İki tarafı da kapsayan bir önerim var. Böylece, çoğunluğun haklarını kötüye kullanacağından ve ötekileştirileceklerinden korkan Kıbrıslı Türklere bunun olmayacağının garantisini verebiliriz. Ya da aynı şekilde Kıbrıslı Rumlara. Zira onlar da Kıbrıs Türklerinin, merkezi devletin herhangi bir karar alırken daima en az bir olumlu Türk oyu olması zorunluluğu talebinden endişe ediyorlar. Ve bu da güvensizlik yaratıyor.



Dolayısıyla her iki tarafın da endişelerini gidermek için, merkezi hükümetin büyük güç ve sorumluluklarda iki devlet arasında görev dağılımı yapmasının her iki tarafı da rahatlatacağını söylemiştim. Böylece günlük hayatlarına kimsenin müdahale etmeyeceğini anlayan Kıbrıs Türkleri olumlu oy prensibinin sadece merkezi hükümetin toplumlarının çıkarını zedeleyebileceği bir durumda uygulanmasını kabul edecektir.



Soru: Diyaloğu yeni bir bağlamda, yani şimdi anlattığınız şekilde başlatırsanız bunun, Kıbrıs'ın enerji konusundaki emellerine ulaşmada daha az sorun ya da daha az Türk müdahalesiyle devam etmesine yardım edeceğini mi düşünüyorsunuz?



Anastasiadis: Kıbrıs'ın egemenlik hakları pazarlık konusu değildir. Ve hala gaz arama aşamasında olduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Bu yüzden Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye söylediğim gibi, Kıbrıs’ta (Rum kesiminde) sahip olunanları kötüye kullanma ya da bunlardan faydalanma konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Kararlaştırılan bir nüfus oranı var, 4'e 1 (4 Kıbrıslı Ruma karşılık 1 Kıbrıslı Türk) ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız.”



Anastasiadis, yarın, Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.