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“Doğal gaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”

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“Doğal gaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”
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Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) “enerji kaynakları konusuyla Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri arasında hiçbir zaman bir bağ olmadığı” iddiasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı YorgosLakkotripis’in Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine verdiği röportajda, doğal gaz konusunda net mesajlar verdiğini yazdı.

Habere göre, Lakkotripis röportajında, Güney Kıbrıs’ın kendi enerji politikasını, diğer tüm demokratik ve çağdaş devletler gibi uluslararası hukuka ve Deniz Hukuku’na uygun şekilde yürütmekte olduğu iddiasını yineleyerek, Türkiye’ye yönelik suçlamalarını yineledi.

Lakkotripis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini yüzde 31’e kadar azaltarak, Kıbrıslı Türklerin haklarını da gasp etmiş olduğu iddiasında bulunurken, Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak amacıyla Doğalgaz Fonu’nu kurduklarını ve birçok kez Türkiye’ye, MEB belirlenmesi müzakereleri için çağrı yaptığını öne sürdü.

Lakkotripis, Türkiye’nin her türlü tehditlerine karşın enerji programının planlandığı şekilde sürdüğünü de savundu.

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