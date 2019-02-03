Doğal gaz için Türklere ayrı hesap önerisi

AKEL, doğal gazdan ortaya çıkacak olan gelirlerden, Kıbrıslı Türklerin payına düşen kısmın yatırılacağı özel bir hesap meydana getirilmesini talep etti

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, doğal gazdan istifade edilmesinden ortaya çıkacak olan gelirlerden, Kıbrıslı Türklerin payına düşen kısmın yatırılacağı özel bir hesap meydana getirilmesinden yana olduğu haber verildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Politis gazetesine, partisi AKEL’in, doğal gazdan istifade edilmesinden ortaya çıkacak olan gelirlerden Kıbrıslı Türklerin payına düşen kısmının yatırılacağı özel bir hesap meydana getirilmesinden yana olduğunu söylediğini yazan gazete, Kiprianu’nun ilgili bir soruya “bunun yıllardır AKEL’in önerisi olduğunu” söylediğini iletti.

Kiprianu, Kıbrıslı Türkler için ayrı bir hesap meydana getirilmesiyle, Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs sorununun çözümüne kadar, paylarına düşen paraya kimsenin dokunmayacağı mesajı gönderileceğini de ifade etti.

AKEL’in, ele alınması ve uygulanmasının ileriye götürülmesi için, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Perşembe günü ortaya koyduğu teklife yönelik, resmi bir öneride bulunmasını beklediği de ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Perşembe günü yaptıkları toplantıda, Hidrokarbon Fonu (yasa tasarısında Ulusal Yatırım Fonu olarak ifade ediliyor) kurulmasına ilişkin yasa tasarısı çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin payına düşen ve Kıbrıs sorunu çözülene kadar dokunulmayacak olan miktarın yatırılacağı ayrı bir hesap (escrow account) oluşturulmasına dair madde eklenmesi konusunda siyasi parti başkanlarının nabzını yokladığını anımsattı.

Kiprianu, tartışmanın gelişimini belirleyen ve Anastasiadis’in öneriden vazgeçmesine neden olan şeyin Rum siyasi parti başkanlarının tutumu değil, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in müdahalesi olduğunu da kaydetti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarıyla olan toplantıda Ulusal Yatırım Fonu yasa tasarısını ortaya koymasının sebebinin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’la yarın yapacağı görüşme ve Lute’un, doğal gazdan elde edilecek gelirlerin değerlendirilmesi konusunda kendisinden izahat istemesi olasılığıyla ilişkisi olduğuna dair bilgilere de yer verdi.

“TÜM KIBRISLILARIN FONU”

Alithia gazetesi ise “Tüm Kıbrıslıların Fonu” başlıklı manşet haberinde, hidrokarbon fonunun Rum Meclisi tarafından oylanması için ekspres prosedürler başlayacağını haber verdi.

Gazete, geçtiğimiz gün Rum Başkanlık Sarayında gerçekleştirilen toplantı ve Rum siyasi parti başkanlarının yeşil ışık yakmasının ardından, hidrokarbon fonu kurulmasına dair yasa tasarısının, 2016 yılından bu yana bulunduğu Rum Meclisi Maliye Komitesi çekmecelerinden yavaş yavaş çıktığını ve Meclis Genel Kurulu tarafından oylanması için, görüşülmeye başlanacağını vurguladı.

Gazete, yasa tasarısı ve ilgili tüzüklerin “Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan yataklardan ortaya çıkacak olan gelirlerin, mevcut ihtiyaçlar için değil gelecek nesiller için muhafaza edilmesi öngördüğünü ve bu düzenlemenin ise Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu gelirlerden Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte adil bir şekilde hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin faydalanacağına dair taahhüdüyle tam anlamıyla bağlantılı olduğuna” da dikkati çekti.

Ulusal Yatırım Fonunun üç hedefi olacağını da yazan gazete, bunları devlet bütçesi için alternatif bir sabit gelir akışı meydana getirilmesi, hazine borcunun azaltılması ve gelecek nesillerin veya başka uzun vadeli hedeflerin güvenceye alınması için, fazlalıkların yeterli dağılımla uluslararası finansal varlıklara yatırımı olarak özetledi.

Fonun yönetim kurulunun beş üyesi olacağını kaydeden gazete, bunların bakanlar kurulu tarafından atanacağını ekledi.



