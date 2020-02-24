Dimitriadis: “Mal sahipleri TMK’ya başvursun”

Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis haftalık Kathimerini’ye verdiği özel röportajda, geçen hafta Kapalı Maraş’ta düzenlenen yuvarlak masa toplantısının durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiği görüşünü ortaya koyarak, Kapalı Maraş’ta malı olan Rumların ve Rum yönetiminin yapması gerekenleri anlattı.

Haberi “6 bin 82 Mal Sahibi Maraş’ı nasıl Kurtarır” başlığıyla aktaran gazeteye göre, “Türkiye’nin Maraş’ın özellikle sahil cephesini istediğini vurgulamamız gerekir, bir şekilde Türkiye’yi bundan mahrum edebilir veya en azından işini zorlaştırabilirsek, davamıza yardımcı olur” diyen Dimitriadis özetle şöyle devam etti:

“Sahil cephesi ‘Konstantia’dan başlayıp ‘Golden Sands’ otele kadarki 425 dönümden ibarettir. İşgal bölgelerindeki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmamız gerek. Bunu yapma sebebimiz, Komisyon’un Türk hukukuna göre Türkiye’nin, etkilenen başka bir çıkar yoksa kendilerine iade etmesi gerekiyor olmasıdır. Mağusa’nın kapalı bölgesinde, işgal altındaki diğer bölgelerin aksine kullanıcı veya müdahale yoktur çünkü 1974’ten beridir kapalıdır. Mağusa’nın (Ammohosto) bütün savunmasında doğru olmak istiyorsak o zaman kentte malı olan bütün Maraşlılar (Varosiotes) başvuru yapmalıdır. Toplam arsa sayısı 6 bin 82’dir.

Evkaf, Osmanlı döneminden beridir, kapalı kentin mal sahibi olan üç vakıf bulunduğunu söylüyor. Bizim cevabımız, İngiliz idaresi döneminde vakıfları İngilizlerin yönettiği ve bir de komite olduğudur. Birçok mal İngilizler tarafından satıldı ve 1944’ten 1959’a kadar yılda 2 bin 320 sterlin tazminat ödendiği tanındığından bu, ebediyen devam edecek bir şeydi. Ancak 1960’da Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Türklerin ve tabii Evkaf’ın taleplerinin nihai ve tam tahsilatı için 4 milyon sterlin istediler. İyi bir pazarlıktan sonra Kıbrıslı Türkler 1960’ta bir milyon 500 bin sterlini kabul ettiler. Bu paranın 500 bin sterlini Kıbrıslı Türklerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Evkaf Yüksek Konseyi Başkanı olan Dr. Küçük’ün şahsi hesabına yatırıldı. Öğrendiğim kadarıyla bu para Evkaf’a verildi ve işgal bölgelerindeki ‘Saray Otel’in inşasında harcandı. Kuruluş Antlaşması’ndaki Q ekinde Evkaf’ınkiler de dahil olmak üzere Kıbrıslı Türklerin bütün talepleri bu bir milyon 500 bin sterlin ile halledildi deniliyor.

Gerek 425 dönüm sahildeki, gerek tamamı yani 6 bin 82 arsa için Taşınmaz Mal Komisyonu’na iade ve 1974’ten bu yana kullanım kaybı ve faizleri için başvurular, metotlu ve kitlesel olmalı. Kıbrıs Cumhuriyeti şimdi bu çabaya yardımcı olmalı. Kullanım kayıplarının belirlenmesi için Tapu dairesi güncel değer tespitlerini yapmalı.”



