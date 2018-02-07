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DİKO’da deprem

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DİKO eski başkanı Karoyan ve 11 DİKO üyesi, seçimlerde Başkan Papadopulos’a destek vermedikleri gerekçesiyle DİKO’dan atıldı

DİKO’da deprem
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DİKO eski başkanı Marios Karoyan ve 11 kişinin DİKO parti üyelikleri gerçekleştirilen “ekspres” süreç sonrasında dün silindi.

Politis: “12 Kişi Ekspres Süreçle Atıldı – Nikolas En Büyük Rakibini Etkisizleştirdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, DİKO Disiplin Komitesi’nin parti yürütme ve merkez komiteleri üyesi olan toplam 12 kişinin parti üyeliklerini önceki gün gerçekleştirdiği “ekspres süreçle” sildiğini yazdı.

Gazete, Papadopulos’a parti içi muhalefet gerçekleştiren Marios Karoyan, Andigoni Papadopulu, Mihalis Yakumis, Yorgos Lakkotripis ve diğer kişilerin önceki günkü disiplin komitesi toplantısı sonrasında üyelikten atıldıklarını belirtirken, Karoyan ve atılan diğer üyelerin yeni parti kurma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

Gazete, disiplin komitesine giderek savunma yapan tek kişinin Stefanos Stefanu olduğunu, Stefanu’nun süreç sonunda ise “aklandığını” ve partide kalmaya devam ettiğini de belirtti.

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