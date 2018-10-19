DIKO ikiye bölündü

DİKO içerisindeki, parti başkanı Nikolas Papadopulos muhalifleri, Marios Karoyan önderliğinde “Demokratik Cephe” adında yeni parti kuruyor.

Haravgi gazetesi, Karoyan’ın “Demokratik Cephe”nin birinci Siyasi-Kuruluş Kongresi’ni önümüzdeki Pazar günü saat 10.30’da “Fuarı” alanında düzenleyeceğini haber verdi.

Gazeteye göre Papadopulos muhalifleri dışında DİKO’dan ihraç edilenlerin de katılması beklenen yeni oluşumun Pazar günkü ilk kongresinde partinin amblemi, siyasi-ideolojik bildirgesi, politikası, işleyiş tüzüğü ilanını yapacak; Taktik ve Seçim Kongresi hazırlıkları gerçekleştirilecek.