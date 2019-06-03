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“Devletin tam bağımsızlığı” ve fiili durumdan kurtulma pazarlık konusu olamaz"

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“Devletin tam bağımsızlığı” ve fiili durumdan kurtulma pazarlık konusu olamaz"
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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “devletin tam bağımsızlığı” ve Barış Harekâtı ile şekillenen durumdan kurtulmanın, pazarlık konusu olmayan hedefleri olduğunu söyledi.
Politis ve diğer gazetelere göre katıldığı bir anma töreninde konuşan Angelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in “BM ve Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm için bütün gücü ve kararlılığıyla mücadele ettiğini” savundu, Rum halkına “birlik” çağrısı yaptı.
Savvas Angelidis, Rum Yönetiminin mücadelesini verdiği çözümü şu cümlelerle izah etti: 
“Bizi, kabul edilmez fiili durumdan kurtaracak, Uluslararası Hukuk’a, AB ilke ve değerlerine dayalı, bizi garantilerden, müdahale hakkından ve Türk askerî varlığından kurtaracak gerçekten bağımsız ve egemen bir devleti gündeme getirecek bir çözüm.”
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini, tek yanlı ilan ettikleri “Münhasır Ekonomik Bölge’deki tahrikler” diye niteleyen Rum Savunma Bakanı, bu faaliyetlerin Türkiye’nin Kıbrıs sorununa dair gerçek niyetinin de göstergesi olduğunu ileri sürdü. Angelidis, Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerinin “bölgenin ortak perspektifini tehlikeye soktuğunu, bölge ülkelerinin kalkınma, refah ve güvenliğini erozyona uğrattığını” öne sürdü. 
Fileleftheros ise Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerinin, Rum tarafını doğal gazın gündeme alınacağı bir diyaloğa  yönlendirmek ve  enerji planlamalarını erteletmek amacıyla olduğuna inanan Rum Yönetiminin, Türk faaliyetlerini dikkatle ve yakından izlemekte olduğunu yazdı.
Gazete, Rum Yönetiminden bir kaynağın, “şu anda önemli olan işin halkla ilişkiler kısmı değil, yapılan ve yapılması gereken özlü hareketlerdir. Her türlü beyan ve açıklama, Türk taleplerinin ayağı altına halı sermemek için büyük dikkatle yapılmalıdır” dediğini de ekledi.  

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